Під наглядом Тищенка: в Ужгороді змістили секретаря міськради від "Євросолідарності" (фото, відео)
Нардеп від "Слуги народу", коментуючи таке рішення депутатів міськради, заявив, що його команда "зшиває країну" і "виконує накази президента".
У пʼятницю, 9 липня, під час сесії був обраний новий секретар Ужгородської міської ради. Замість представника "Європейської солідарності" Андрія Риби цю посаду зайняв депутат від "Слуги народу" Арсен Мелкумян. Про це повідомляє портал depo.ua.
У процесі таємного голосування зміщення Риби з посади секретаря Ужгородської міської ради підтримали 29 з 35 депутатів, які отримали бюлетені, а призначення Мелкумяна — 30 із 30. Усього в Ужгородську міськраду за підсумками місцевих виборів 2020 року обрали 38 депутатів.
Місцевий журналіст Віталій Глагола на своєму каналі в Telegram опублікував знімок, судячи з якого на цій же сесії був присутній нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко.
Відеоролик із цього приводу опублікував на своєму каналі в Telegram і власне Тищенко.
"У нас сьогодні дуже хороша новина. Місто Ужгород обрало нового секретаря міськради, представника партії "Слуга народу", з чим я нас всіх і вітаю. Зшиваємо країну і виконуємо накази президента", — заявив у ролику Тищенко.
Нагадаємо, з кінця березня 2021 року Тищенко очолює Закарпатський осередок партії "Слуга народу".
У квітні "слуга" анонсував "перший за 15 років авіарейс" із Києва в Ужгород, однак літак не долетів до місця призначення. Наприкінці червня цей же рейс затримали через те, що Тищенко записував на тлі літака сторіс для соцмереж.