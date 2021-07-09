Під наглядом Тищенка: в Ужгороді змістили секретаря міськради від "Євросолідарності" (фото, відео)

Нардеп від "Слуги народу", коментуючи таке рішення депутатів міськради, заявив, що його команда "зшиває країну" і "виконує накази президента".

У пʼятницю, 9 липня, під час сесії був обраний новий секретар Ужгородської міської ради. Замість представника "Європейської солідарності" Андрія Риби цю посаду зайняв депутат від "Слуги народу" Арсен Мелкумян. Про це повідомляє портал depo.ua.

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У процесі таємного голосування зміщення Риби з посади секретаря Ужгородської міської ради підтримали 29 з 35 депутатів, які отримали бюлетені, а призначення Мелкумяна — 30 із 30. Усього в Ужгородську міськраду за підсумками місцевих виборів 2020 року обрали 38 депутатів.

Місцевий журналіст Віталій Глагола на своєму каналі в Telegram опублікував знімок, судячи з якого на цій же сесії був присутній нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко.

[ + – ] "Слуга народу" Микола Тищенко був присутній на сесії, на якій обрали нового секретаря Ужгородської міськради Фото: скриншот

Відеоролик із цього приводу опублікував на своєму каналі в Telegram і власне Тищенко.

"У нас сьогодні дуже хороша новина. Місто Ужгород обрало нового секретаря міськради, представника партії "Слуга народу", з чим я нас всіх і вітаю. Зшиваємо країну і виконуємо накази президента", — заявив у ролику Тищенко.

[ + – ] Тищенко привітав жителів Ужгорода з обранням сектераря міськради від "Слуги народу"

Нагадаємо, з кінця березня 2021 року Тищенко очолює Закарпатський осередок партії "Слуга народу".

У квітні "слуга" анонсував "перший за 15 років авіарейс" із Києва в Ужгород, однак літак не долетів до місця призначення. Наприкінці червня цей же рейс затримали через те, що Тищенко записував на тлі літака сторіс для соцмереж.