Под надзором Тищенко: в Ужгороде сместили секретаря горсовета от "Евросолидарности" (фото, видео)

Нардеп от "Слуги народа", комментируя такое решение депутатов горсовета, заявил, что его команда "сшивает страну" и "выполняет приказы президента".

В пятницу, 9 июля, во время сессии был избран новый секретарь Ужгородского городского совета. Вместо представителя "Европейской солидарности" Андрея Рыбы эту должность занял депутат от "Слуги народа" Арсен Мелкумян. Об этом сообщает портал depo.ua.

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В ходе тайного голосования смещение Рыбы с должности секретаря Ужгородского городского совета поддержали 29 из 35 получивших бюллетени депутатов, а назначение Мелкумяна — 30 из 30. Всего в Ужгородский горсовет по итогам местных выборов 2020 года избрали 38 депутатов.

Местный журналист Виталий Глагола на своем канале в Telegram опубликовал снимок, судя по которому на этой же сессии присутствовал нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко.

[ + – ] "Слуга народа" Николай Тищенко присутствовал на сессии, на которой избрали нового секретаря Ужгородского горсовета Фото: скриншот

Видеоролик по этому поводу опубликовал на своем канале в Telegram и сам Тищенко.

"У нас сегодня очень хорошая новость. Город Ужгород избрал нового секретаря горсовета, представителя партии "Слуга народа", с чем я нас всех и поздравляю. Сшиваем страну и выполняем приказы президента", — заявил в ролике Тищенко.

[ + – ] Тищенко поздравил жителей Ужгорода с избранием сектераря горсовета от "Слуги народа"

Напомним, с конца марта 2021 года Тищенко возглавляет Закарпатскую ячейку партии "Слуга народа".

В апреле "слуга" анонсировал "первый за 15 лет авиарейс" из Киева в Ужгород, однако самолет не долетел до места назначения. В конце июня этот же рейс задержали из-за того, что Тищенко записывал на фоне самолета сторис для соцсетей.