На выборах в Харькове победил Терехов, - экзитполы
Если верить данным экзитполов, в первом туре выборов Игорь Терехов набрал чуть более 50% голосов, а Михаил Добкин — около 25%. Если данные подтвердит избирком, выборы завершатся в один тур.
В первом туре выборов мэра Харькова, который проходил 31 октября, одержал победу представитель партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков" и действующий исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов — за него проголосовали 53,8% харьковчан. Такие данные привел экзитпол New Image Marketing Group и Human Research.
На второй позиции — самовыдвиженец Михаил Добкин, набравший 24,5% голосов.
Далее следуют:
- Александр Скорик, партия "Европейская солидарность" — 6,7%
- Константин Немичев, самовыдвиженец — 5,3%
- Алина Мустафаева, самовыдвиженец — 3,4%
- Владимир Плетнев, партия Шария — 3,3%
- Денис Ярославский, самовыдвиженец — 1,5%
- Виктор Величков, самовыдвиженец — менее 1%
- Дмитрий Маринин, самовыдвиженец — менее 1%
- Сергей Ряполов, самовыдвиженец — менее 1%
По данным другого исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг", победу также одержал Терехов — за него проголосовали 51,9% харьковчан. На втором месте — Михаил Добкин с 27,6% голосов, а замыкает тройку Александр Скорик с 6,4%.
Напомним, что на выборах в Харькове полиция и наблюдатели фиксировали нарушения избирательного процесса. В частности, речь идет о фотографировании бюллетеней в кабинках для голосования.
Фокус ранее разбирался в том, что представляют собой кандидаты на должность мэра Харькова.