На выборах в Харькове победил Терехов, - экзитполы

Если верить данным экзитполов, в первом туре выборов Игорь Терехов набрал чуть более 50% голосов, а Михаил Добкин — около 25%. Если данные подтвердит избирком, выборы завершатся в один тур.

В первом туре выборов мэра Харькова, который проходил 31 октября, одержал победу представитель партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков" и действующий исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов — за него проголосовали 53,8% харьковчан. Такие данные привел экзитпол New Image Marketing Group и Human Research.

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На второй позиции — самовыдвиженец Михаил Добкин, набравший 24,5% голосов.

Далее следуют:

Александр Скорик, партия "Европейская солидарность" — 6,7%

Константин Немичев, самовыдвиженец — 5,3%

Алина Мустафаева, самовыдвиженец — 3,4%

Владимир Плетнев, партия Шария — 3,3%

Денис Ярославский, самовыдвиженец — 1,5%

Виктор Величков, самовыдвиженец — менее 1%

Дмитрий Маринин, самовыдвиженец — менее 1%

Сергей Ряполов, самовыдвиженец — менее 1%

По данным другого исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг", победу также одержал Терехов — за него проголосовали 51,9% харьковчан. На втором месте — Михаил Добкин с 27,6% голосов, а замыкает тройку Александр Скорик с 6,4%.

Напомним, что на выборах в Харькове полиция и наблюдатели фиксировали нарушения избирательного процесса. В частности, речь идет о фотографировании бюллетеней в кабинках для голосования.

Фокус ранее разбирался в том, что представляют собой кандидаты на должность мэра Харькова.