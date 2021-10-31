На виборах у Харкові переміг Терехов, — екзітполи

Якщо вірити даним екзитполів, у першому турі виборів Ігор Терехов набрав трохи більше ніж 50% голосів, а Михайло Добкін — близько 25%. Якщо дані підтвердить виборчком, вибори завершаться в один тур.

У першому турі виборів мера Харкова, який проходив 31 жовтня, здобув перемогу представник партії "Блок Кернеса — Успішний Харків" і виконуючий обов'язки міського голови Ігор Терехов — за нього проголосували 53,8% харків'ян. Такі дані навів екзитпол New Image Marketing Group та Human Research.

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На другій позиції — самовисуванець Михайло Добкін, який набрав 24,5% голосів.

Далі йдуть:

Олександр Скорик, партія "Європейська солідарність" — 6,7%

Костянтин Немічов, самовисуванець — 5,3%

Аліна Мустафаєва, самовисуванець — 3,4%

Володимир Плетньов, партія Шарія — 3,3%

Денис Ярославський, самовисуванець – 1,5%

Віктор Величков, самовисуванець – менше 1%

Дмитро Маринін, самовисуванець – менше 1%

Сергій Ряполов, самовисуванець – менше 1%

За даними іншого дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг", перемогу також здобув Терехов — за нього проголосували 51,9% харків'ян. На другому місці — Михайло Добкін із 27,6% голосів, а замикає трійку Олександр Скорик із 6,4%.

Нагадаємо, що на виборах у Харкові поліція та спостерігачі фіксували порушення виборчого процесу. Зокрема йдеться про фотографування бюлетенів у кабінках для голосування.

Фокус раніше розбирався в тому, що є кандидатами на посаду мера Харкова.