Зеленский встретился с Байденом на климатическом саммите в Глазго (фото)

В ходе короткого разговора главы государств обсудили ситуацию на Донбассе.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден встретились на полях климатического саммита ООН СОP26 в Глазго. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

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По словам Владимира Зеленского, во время встречи он обсудил с Джо Байденом ситуацию на Донбассе.

"Во время разговора с Джо Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. Соединенные Штаты продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине", — подчеркнул глава государства в своем микроблоге.

[ + – ] Встреча Зеленского и Байдена на саммите СОP26 в Глазго

Помимо этого, Владимир Зеленский в рамках климатического саммита ООН СОP26 встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым они также обсудили ситуацию на Востоке Украины.

"На полях конференции COP26 обсудили с Йенсом Столтенбергом развитие ситуации с безопасностью на Донбассе. Для Украины очень важна поддержка НАТО в контексте тех вызовов, которые стоят перед нашей страной", — добавил глава государства.

[ + – ] Встреча Зеленского с генсеком НАТО на саммите СОP26 в Глазго

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский и Джо Байден впервые встретились в Белом доме. В рамках официальной встречи президенты обсудили строительство "Северного потока-2", российскую агрессию на Донбассе и перспективы совместной обороны.

Позже Фокус публиковал первые итоги встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского в Соединенных Штатах.