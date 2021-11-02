Зеленський зустрівся з Байденом на кліматичному саміті в Глазго (фото)

Під час короткої розмови глави держав обговорили ситуацію на Донбасі.

Президенти України та США Володимир Зеленський і Джо Байден зустрілися на полях кліматичного саміту ООН СОP26 у Глазго. Про це глава держави повідомив у своєму Twitter.

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За словами Володимира Зеленського, під час зустрічі він обговорив із Джо Байденом ситуацію на Донбасі.

"Під час розмови з Джо Байденом у Глазго обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі. Сполучені Штати продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні", — підкреслив глава держави у своєму мікроблозі.

[ + – ] Зустріч Зеленського та Байдена на саміті СОP26 у Глазго

Крім цього, Володимир Зеленський у межах кліматичного саміту ООН СОР26 зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, із яким вони також обговорили ситуацію на Сході України.

"На полях конференції COP26 обговорили з Єнсом Столтенбергом розвиток ситуації з безпекою на Донбасі. Для України дуже важливою є підтримка НАТО в контексті тих викликів, які стоять перед нашою країною", — додав глава держави.

[ + – ] Зустріч Зеленського з генсеком НАТО на саміті СОP26 у Глазго

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський і Джо Байден уперше зустрілися в Білому домі. У межах фіційної зустрічі президенти обговорили будівництво "Північного потоку-2", російську агресію на Донбасі та перспективи спільної оборони.

Пізніше Фокус публікував перші підсумки зустрічі Джо Байдена та Володимира Зеленського в Сполучених Штатах.