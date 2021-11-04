Верещук вышла из зала Рады с цветами и объяснила, как освободить Крым и Донбасс

Глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук планирует через неделю визит на Донбасс, чтобы увидеть, как живут люди.

Если Украина хочет вернуть временно оккупированные Россией территории, власти должны дать понять людям, что они они нужны стране. Об этом сказала в комментарии Фокусу новый глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук.

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"Мягкая сила, о которой я говорила сегодня, сработает. Деоккупация – это задание нашей армии, но она должна иметь другую стратегию" – сообщила она.

Через неделю Верещук планирует поехать на Донбасс и узнать, как там живут люди. Также на следующей неделе ее включат в украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

"Это будет в следующую среду (10 ноября). Я буду привлекаться к переговорному процессу. Мы договорились с президентом, что я буду брать участие, а потом увидим мою роль и место", – заявила она.

Верещук планирует сосредоточиться на гуманитарных аспектах работы ТКГ. Это касается работы КПВВ, решщения вопросов с картами для выплат переселенцам и миллиардными задолженностями по пенсиям на оккупированных территориях Донбасса.

Отметим, что Верещук сложила депутатские полномочия в связи с назначением в Кабмин.

Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщила, что вместо нее в Раду войдет 140-й номер избирательного списка партии "Слуга народа" Сергей Кострийчук.

В команде "Слуги народа" Кострийчук с сентября 2018 года. На президентских и парламентских выборах он управлял работой партийных штабов в регионах. В 2020 году его назначили членом высшего совета партии, а в 2021 – главой контрольно-ревизионной комиссии.

Напомним, что сегодня Рада поддержала кандидатуру народного депутата Украины от "Слуги народа" Ирины Верещук на должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Верещук говорила Фокусу, что планирует сначала провести полный аудит Минреинтеграции.

Ирина Верещук заменила на должности Алексея Резникова. В свою очередь Резников сегодня стал министром обороны Украины.