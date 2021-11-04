Верещук вийшла з зали Ради з квітами та пояснила, як звільнити Крим і Донбас

Голова Мінреінтеграції України Ірина Верещук планує за тиждень візит на Донбас, щоб побачити, як живуть люди.

Якщо Україна хоче повернути тимчасово окуповані Росією території, влада має дати зрозуміти людям, що вони потрібні країні. Про це сказала в коментарі Фокусу нова голова Мінреінтеграції України Ірина Верещук.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

"М'яка сила, про яку я говорила сьогодні, спрацює. Деокупація – це завдання нашої армії, але вона має мати іншу стратегію", – повідомила вона.

За тиждень Верещук планує поїхати на Донбас і дізнатися, як там живуть люди. Також наступного тижня її включать до української делегації в Тристоронній контактній групі.

"Це буде наступної середи (10 листопада). Я залучатимуся до переговорного процесу. Ми домовилися з президентом, що я братиму участь, а потім побачимо мою роль і місце", — заявила вона.

Верещук планує зосередитись на гуманітарних аспектах роботи ТКГ. Це стосується роботи КПВВ, вирішення питань із картами для виплат переселенцям і мільярдними заборгованостями щодо пенсій на окупованих територіях Донбасу.

Зазначимо, що Верещук склала депутатські повноваження у зв'язку з призначенням до Кабміну.

Прессекретарка "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомила, що замість неї до Ради увійде 140-й номер виборчого списку партії "Слуга народу" Сергій Кострійчук.

У команді "Слуги народу" Кострійчук із вересня 2018 року. На президентських і парламентських виборах він керував роботою партійних штабів у регіонах. 2020 року його призначили членом вищої ради партії, а 2021 – головою контрольно-ревізійної комісії.

Нагадаємо, сьогодні Рада підтримала кандидатуру народного депутата України від "Слуги народу" Ірини Верещук на посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Верещук казала Фокусу, що планує спочатку провести повний аудит Мінреінтеграції.

Ірина Верещук замінила на посади Олексія Резнікова. У свою чергу Резніков сьогодні став міністром оборони України.