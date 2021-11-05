"Хочет вернуть себе власть". В Офисе президента отреагировали на интервью Авакова

У Зеленского увидели в высказываниях экс-министра попытки "облагородить свое прошлое" и найти союзников в "олигархических структурах".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Арсен Аваков после отставки с поста министра внутренних дел пытается вернуться во власть, параллельно занимаясь поиском союзников "в олигархических структурах". Так представитель администрации главы государства прокомментировал изданию "Бабель" интервью экс-главы МВД, которое тот дал в эфире телеканала "Украина 24" в четверг, 4 ноября.

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Так, критические заявления Авакова о действующей власти Подоляк назвал "совершенно традиционными", рассчитанными на "беспамятство" украинского общества. По словам представителя ОП, экс-министр пытается вернуть себе власть, поэтому "облагораживает собственное прошлое" и находится в поиске "союзников в олигархических структурах".

"Общество ведь должно сделать вид, что слышит их не от человека, который еще буквально вчера и был властью. Но я бы расширил рамки обсуждения. Когда любой человек, и речь сейчас не про господина Авакова, долго находится на высокой должности, ему сложно адаптироваться к жизни без должности. Это просто психология — люди тоскуют по власти и по возможностям, которые она дает", — считает советник руководителя Офиса президента.

Подоляк добавил, что подобную "ностальгию" бывших чиновников можно наблюдать "на десятках примеров" — эти люди, по словам представителя ОП, не смогли привыкнуть "к гражданской жизни без адреналина от власти", им не удалось получить "такую же прибыльную активность", какой была для них политика, и поэтому пытаются вернуться.

Советник Андрея Ермака также добавил, что у Авакова было много возможностей изменить государство, а в течение 7 лет тот мог показать, что "полиция умеет раскрывать громкие преступления".

Помимо этого советник главы ОП отреагировал на заявление Авакова о необходимости создать "альянс или мезальянс, который бы позволил сделать баланс, двигающий нашу страну вперед". В этом контексте экс-министр заявил, что созданием такого объединения могли бы заняться "левые и правые центристы" — экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, экс-премьеры Владимир Гройсман и Арсений Яценюк, бывшая глава правительства, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, а также лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко.

"Если бороться только за некий "баланс", который сохраняет выгодополучателей старой системы, то общество это точно не поддержит. В конечном счете, общество неоднократно показывало, что старая система людей не устраивает. Ресурсов даже самых богатых олигархов явно не хватит, чтобы переиграть общество и государство в долгосрочной игре", — прокомментировал слова Авакова Подоляк.

Напомним, вчера бывший глава МВД Арсен Аваков дал первое интервью после отставки в июле этого года. Экс-чиновник поделился, что ушел с должности в связи с тем, что не мог "реализовать свою компетентность".

Также в интервью Аваков раскритиковал работу Совета национальной безопасности и обороны Украины, назвав его "местом штампования санкций".