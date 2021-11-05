"Хоче повернути собі владу". В Офісі президента відреагували на інтерв'ю Авакова

У Зеленського побачили у висловлюваннях ексміністра спроби "облагородити своє минуле" та знайти союзників в "олігархічних структурах".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Арсен Аваков після відставки з посади міністра внутрішніх справ намагається повернутися у владу, паралельно шукаючи союзників "в олігархічних структурах". Так, представник адміністрації глави держави прокоментував виданню "Бабель" інтерв'ю ексглави МВС, яке той дав в ефірі телеканалу "Україна 24" у четвер, 4 листопада.

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Так, критичні заяви Авакова про чинну владу Подоляк назвав "цілком традиційними", розрахованими на "безпам'ятство" українського суспільства. За словами представника ОП, ексміністр намагається повернути собі владу, тому "облагороджує власне минуле" і перебуває в пошуку "союзників в олігархічних структурах".

"Суспільство має зробити вигляд, що чує їх не від людини, яка ще буквально вчора і була владою. Але я б розширив рамки обговорення. Коли будь-яка людина, і мова зараз не про пана Авакова, довго перебуває на високій посаді, їй складно адаптуватися до життя без посади. Це просто психологія — люди сумують за владою та можливостями, які вона дає", — вважає радник керівника Офісу президента.

Подоляк додав, що подібну "ностальгію" колишніх чиновників можна спостерігати "на десятках прикладів" — ці люди, за словами представника ОП, не змогли звикнути "до громадянського життя без адреналіну від влади", їм не вдалося отримати "таку ж прибуткову активність", якою була для них політика, і тому намагаються повернутися.

Радник Андрія Єрмака також додав, що Аваков мав багато можливостей змінити державу, а протягом 7 років той міг показати, що "поліція вміє розкривати гучні злочини".

Крім цього, радник голови ОП відреагував на заяву Авакова про необхідність створити "альянс або мезальянс, який би дозволив зробити баланс, що рухає нашу країну вперед". У цьому контексті ексміністр заявив, що створенням такого об'єднання могли б зайнятися "ліві та праві центристи" — ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков, експрем'єри Володимир Гройсман та Арсеній Яценюк, колишній глава уряду, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, а також лідер партії "Сила та честь" Ігор Смешко.

"Якщо боротися тільки за якийсь "баланс", що зберігає вигодонабувачів старої системи, то суспільство це точно не підтримає. Зрештою, суспільство неодноразово показувало, що стара система людей не влаштовує. Ресурсів навіть найбагатших олігархів явно не вистачить, щоб переграти суспільство і державу в довгостроковій грі", — прокоментував слова Авакова Подоляк.

Нагадаємо, вчора колишній глава МВС Арсен Аваков дав перше інтерв'ю після відставки в липні цього року. Ексчиновник поділився, що пішов з посади через те, що не міг "реалізувати свою компетентність".

Також в інтерв'ю Аваков розкритикував роботу Ради національної безпеки та оборони України, назвавши її "місцем штампування санкцій".