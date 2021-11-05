Аваков завел канал в Telegram: что публикует экс-министр

За сутки существования Telegram-канала в нем появилось более 10 постов. А первой публикацией стал анонс шоу "Народ против", куда пригласили экс-главу МВД.

Бывший глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков завел свой Telegram-канал.

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"Это официальный телеграмм-канал украинского политика и гражданского деятеля, министра внутренних дел Украины с 2014 по 2021 годы Арсена Авакова. Канал наполняется автором и модерируется администратором", — говорится в описании канала.

Первой публикацией Telegram-канала стал анонс шоу "Народ против", на которое пригласили Арсена Авакова.

"Смотрите сегодня большое эксклюзивное интервью Арсена Авакова в программе "Народ против". Начало: в 20:00, "Украина 24", — подписал пост автор.

Уже за сутки существования канала в нем появились фото политика, в том числе с журналистами, ролики с комментариями действий власти, высказывания в адрес президента и даже мемы.

"Народное творчество по итогам вчерашнего эфира", — подписал Аваков фотожабу, которая появилась после выхода в эфир программы "Народ против".

[ + – ] Арсен Аваков

Также Аваков в своем телеграм-канале анонсировал участие в программе "Свобода слова" Савика Шустера, которое стартует 5 ноября в 21:00.

Напомним, в своем интервью бывший глава МВД Арсен Аваков рассказал, что уволился с должности, поскольку "не мог реализовать свою компетентность". Также политик назвал СНБО "местом штампования санкций".

Позже в Офисе президента отреагировали на интервью Арсена Авакова и заявили, что экс-министр пытается вернуться во власть, задействовав людей из олигархических структур. Об этом рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.