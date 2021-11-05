Аваков завів канал у Telegram: що публікує ексміністр

За добу існування Telegram-каналу в ньому з'явилося понад 10 постів. А першою публікацією став анонс шоу "Народ проти", куди запросили ексглаву МВС.

Колишній глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков запустив свій Telegram-канал.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Це офіційний телеграм-канал українського політика та громадянського діяча, міністра внутрішніх справ України з 2014 по 2021 роки Арсена Авакова. Канал наповнюється автором і модерується адміністратором", — йдеться в описі каналу.

Першою публікацією Telegram-каналу став анонс шоу "Народ проти", на яке запросили Арсена Авакова.

"Дивіться сьогодні велике ексклюзивне інтерв'ю Арсена Авакова в програмі "Народ проти". Початок: о 20:00, "Україна 24", — підписав пост автор.

Уже за добу існування каналу в ньому з'явилися фото політика, у тому числі з журналістами, ролики з коментарями дій влади, висловлювання на адресу президента та навіть меми.

"Народна творчість за підсумками вчорашнього ефіру", — підписав Аваков фотожабу, яка з'явилася після виходу в ефір програми "Народ проти".

[ + – ] Арсен Аваков

Також Аваков у своєму телеграм-каналі анонсував участь у програмі "Свобода слова" Савіка Шустера, яка стартує 5 листопада о 21:00.

Нагадаємо, у своєму інтерв'ю колишній глава МВС Арсен Аваков розповів, що звільнився з посади, оскільки "не міг реалізувати свою компетентність". Також політик назвав РНБО "місцем штампування санкцій".

Пізніше в Офісі президента відреагували на інтерв'ю Арсена Авакова та заявили, що ексміністр намагається повернутися до влади, задіявши людей із олігархічних структур. Про це розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.