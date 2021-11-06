Активисты "Фрайкора" в масках Бандеры обратились к Киве и расстреляли его портрет (видео)

Члены ультраправой группы ненависти передали привет "главному животному страны" и, выстроившись в ряд, разрядили оружие в портрет депутата.

В честь дня освобождения Киева от нацистских захватчиков Илья Кива расстрелял портрет Бандеры и Гитлера. В ответ на действия нардепа, ультраправые опубликовали обращение к нему со словами поздравлений в день международной памяти погибших животных от рук человека.

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"Сегодня, в день международной памяти погибших животных от рук человека мы хотим поздравить главное животное Украины — Илью Киву", — говорит человек на видео с маской Степана Бандеры.

После этого радикалы выкрикивают "Слава Нации — Смерть врагам" и расстреливают из пистолетов и дробовиков портрет нардепа.

[ + – ] Обращение "Фрайкора"

Данное видео стало реакцией на записанное ранее видео Ильи Кивы, в котором он расстрелял портреты Гитлера и Бандеры. Свои действия парламентарий приурочил к годовщине освобождения Киева от нацистских захватчиков. Он решил расстрелять нацистов, "как когда-то их расстреливали деды и прадеды".

[ + – ] Видео Кивы

Отметим, что это уже не первое видеообращение к нардепу после его роликов. В день рождения президента РФ Владимира Путина, Кива поздравил российского лидера. Он пожелал Путину "божьего благословения и здоровья". На него отреагировали бойцы, которые находятся на фронте в зоне ООС.

Украинские военные пригласили нардепа к ним на позиции, чтобы он еще раз поздравил россиян, которые находятся по ту сторону фронта.

Фрайкор — это неонацистская организация, основанная в Харькове в 2018 году. Ее основатель — Георгий Тарасенко. Он участник АТО и экс-член "Национального корпуса". Организация входит в список групп ненависти, запрещенных в соцсети Facebook. По информации журналистов, этот список составляется на основе отчетов и оценок Госдепа США, а также негосударственных общественных организаций. Как писала Радио Свобода, "Фрайкор" может иметь отношение к нападению на экс-нардепа Олеся Дония перед лекцией в Харькове. В 2019 году участники организации напали на членов ЛГБТ-сообщества во время их парада.

Напомним, после поздравления Путину ГБР начало расследование в отношении Кивы по статье "государственная измена".