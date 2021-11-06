Активісти "Фрайкору" у масках Бандери звернулися до Ківи та розстріляли його портрет (відео)

Члени ультраправої групи ненависті передали привіт "головній тварині країни" і, вишикувавшись у ряд, розрядили зброю в портрет депутата.

На честь дня звільнення Києва від нацистських загарбників Ілля Ківа розстріляв портрет Бандери та Гітлера. У відповідь на дії нардепа, ультраправі опублікували звернення до нього зі словами привітань у День міжнародної пам'яті загиблих тварин від рук людини.

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"Сьогодні, в День міжнародної пам'яті загиблих тварин від рук людини, ми хочемо привітати головну тварину України — Іллю Ківу", — говорить людина на відео з маскою Степана Бандери.

Після цього радикали вигукують "Слава Нації — Смерть ворогам" і розстрілюють портрет нардепа з пістолетів і дробовиків.

[ + – ] Звернення "Фрайкору"

Дане відео стало реакцією на записане раніше відео Іллі Ківи, в якому він розстріляв портрети Гітлера та Бандери. Свої дії парламентар присвятив роковинам звільнення Києва від нацистських загарбників. Він вирішив розстріляти нацистів, "як колись їх розстрілювали діди та прадіди".

[ + – ] Відео Ківи

Зазначимо, що це вже не перший відеозвернення до нардепа після його роликів. У день народження президента РФ Володимира Путіна Ківа привітав російського лідера. Він побажав Путіну "божого благословення та здоров'я". На нього відреагували бійці, які перебувають на фронті у зоні ООС.

Українські військові запросили нардепа до них на позиції, аби він ще раз привітав росіян, які перебувають по той бік фронту.

Фрайкор – це неонацистська організація, заснована у Харкові у 2018 році. Її засновник – Георгій Тарасенко. Він учасник АТО та ексчлен "Національного корпусу". Організація входить до списку груп ненависті, заборонених у соцмережі Facebook. За інформацією журналістів, цей список складається на основі звітів та оцінок Держдепу США, а також недержавних громадських організацій. Як писала Радіо Свобода, "Фрайкор" може мати відношення до нападу на екс-нардепа Олеся Донія перед лекцією у Харкові. У 2019 році учасники організації напали на членів ЛГБТ-спільноти під час їхнього параду.

Нагадаємо, після привітання Путіну ГБР розпочало розслідування щодо Ківи за статтею "державна зрада".