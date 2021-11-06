Активісти "Фрайкору" у масках Бандери звернулися до Ківи та розстріляли його портрет (відео)
Члени ультраправої групи ненависті передали привіт "головній тварині країни" і, вишикувавшись у ряд, розрядили зброю в портрет депутата.
На честь дня звільнення Києва від нацистських загарбників Ілля Ківа розстріляв портрет Бандери та Гітлера. У відповідь на дії нардепа, ультраправі опублікували звернення до нього зі словами привітань у День міжнародної пам'яті загиблих тварин від рук людини.
"Сьогодні, в День міжнародної пам'яті загиблих тварин від рук людини, ми хочемо привітати головну тварину України — Іллю Ківу", — говорить людина на відео з маскою Степана Бандери.
Після цього радикали вигукують "Слава Нації — Смерть ворогам" і розстрілюють портрет нардепа з пістолетів і дробовиків.
Дане відео стало реакцією на записане раніше відео Іллі Ківи, в якому він розстріляв портрети Гітлера та Бандери. Свої дії парламентар присвятив роковинам звільнення Києва від нацистських загарбників. Він вирішив розстріляти нацистів, "як колись їх розстрілювали діди та прадіди".
Зазначимо, що це вже не перший відеозвернення до нардепа після його роликів. У день народження президента РФ Володимира Путіна Ківа привітав російського лідера. Він побажав Путіну "божого благословення та здоров'я". На нього відреагували бійці, які перебувають на фронті у зоні ООС.
Українські військові запросили нардепа до них на позиції, аби він ще раз привітав росіян, які перебувають по той бік фронту.
Фрайкор – це неонацистська організація, заснована у Харкові у 2018 році. Її засновник – Георгій Тарасенко. Він учасник АТО та ексчлен "Національного корпусу". Організація входить до списку груп ненависті, заборонених у соцмережі Facebook. За інформацією журналістів, цей список складається на основі звітів та оцінок Держдепу США, а також недержавних громадських організацій. Як писала Радіо Свобода, "Фрайкор" може мати відношення до нападу на екс-нардепа Олеся Донія перед лекцією у Харкові. У 2019 році учасники організації напали на членів ЛГБТ-спільноти під час їхнього параду.
Нагадаємо, після привітання Путіну ГБР розпочало розслідування щодо Ківи за статтею "державна зрада".