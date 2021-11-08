Зеленский подписал закон о НАБУ: что изменится

Документ предусматривает, что агентство будет иметь гарантии независимости своей работы. А главу НАБУ правительство сможет уволить, если есть установленные законом основания.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который привел статус Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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Какие изменения начнут действовать

НАБУ становится центральным органом исполнительной власти со специальным статусом;

увольнять или назначать главу НАБУ может Кабмин, если есть основания, установленные законом;

в комиссии для избрания главы НАБУ будет шесть человек, три из которых — предложены из-за границы теми организациями, которые помогали Украине за последние три года противодействовать коррупции;

требования правительства к формированию структуры аппарата центрального органа исполнительной власти не распространяются на НАБУ;

документ определяет принципы проведения независимого аудита бюро.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, закон о НАБУ Верховная Рада приняла 19 октября. Артем Сытник будет возглавлять бюро до апреля 2022 года.

Еще сообщалось, что 28 августа 2020 года Конституционный суд Украины принял постановление, согласно которому назначение Сытника директором НАБУ указом президента от 2015 года является незаконным, поскольку, по мнению суда, у главы государства не было соответствующих полномочий. В бюро, в свою очередь, заявили, что решение КСУ не говорит о прекращении полномочий их директора, потому тот продолжит выполнять свои обязанности. Впрочем, из-за постановления суда возникло белое пятно в законодательстве, которое и пришлось исправлять отдельным законопроектом.