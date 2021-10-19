Рада приняла во втором чтении закон о НАБУ: что изменится

Документ, среди прочего, предусматривает независимость бюро и определяет процедуру отбора его нового руководителя. Сытник останется в кресле директора НАБУ до апреля 2022 года.

В ходе пленарного заседания Верховной Рады, которое состоялось во вторник, 19 октября, во втором чтении был принят законопроект №5459-1, предусматривающий внесение изменений в некоторые законы для приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в соответствие с требованиями Конституции.

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Инициаторами этого документа выступили глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, лидер одноименной фракции Давид Арахамия, и нардепы от монобольшинства Сергей Ионушас с Анастасией Радиной.

Законопроект во втором чтении поддержали 304 нардепа. Из них 243 голоса дали "слуги народа", 26 — нардепы от "Евросолидарности", 17 — от "Довіри", 16 — от "Голоса", 10 — от "За майбутнє" и 7 внефракционных.

Документ не поддержал ни один представитель ОПЗЖ и "Батькивщины".

[ + – ] Пофракционное голосование за законопроект о НАБУ

Комментируя принятие этого документа экс-нардеп Сергей Лещенко, часто озвучивающий позиции в интересах Офиса президента Украины, написал на своем канале в Telegram, что "парламент открыл двери для возобновления сотрудничества с МВФ".

Руководитель общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталий Шабунин на своем Telegram-канале также похвалил принятие этого документа.

"Только что Рада проголосовала крутые изменения в закон о НАБУ. Этим законопроектом Владимир Зеленский и СН в полной мере выполнили свои обещания по этому", — написал Шабунин.

Так, во время встречи президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским было обнародовано совместное заявление, в котором Украина обязалась, среди прочего, заниматься строительством независимой антикоррупционной инфраструктуры, в том числе — принять законодательство для защиты полномочий директора НАБУ и обеспечения прозрачного процесса отбора его преемника.

Новый закон о НАБУ: что меняется

Принятый во втором чтении законопроект 5459-1, в частности, предусматривает, что теперь НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, однако у него будут гарантии независимости от Кабинета министров. Увольнять руководителя бюро правительство может только при наличии четко определенных оснований и поддержке решения 2/3 министрами.

Также законопроект вводит новую процедуру отбора директора НАБУ. Согласно документу, его могут отобрать в ходе конкурса. Три члена специальной комиссии будут международными экспертами, еще троих будет определять Кабмин. Окончательное решение должны будут принять как минимум четырьмя голосами, двое из которых — международных экспертов. В случае, если голоса распределяться равномерно принятым будет считаться решение, поддержанное тремя членами комиссии, из которых двое международные эксперты.

Артем Сытник же продолжит занимать кресло директора НАБУ до момента назначения своего преемника, отбор которого должен начаться после вступления в силу законопроекта, но не дольше срока своих полномочий, истекающих в апреле 2022 года.

Напомним, 28 августа 2020 года Конституционный суд Украины принял постановление, согласно которому назначение Сытника директором НАБУ указом президента от 2015 года является незаконным, поскольку, по мнению суда, у главы государства не было соответствующих полномочий. В бюро, в свою очередь, заявили, что решение КСУ не говорит о прекращении полномочий их директора, потому тот продолжит выполнять свои обязанности. Впрочем, из-за постановления суда возникло белое пятно в законодательстве, которое и пришлось исправлять отдельным законопроектом.