Рада ухвалила в другому читанні закон про НАБУ: що зміниться

Документ, серед іншого, передбачає незалежність бюро та визначає процедуру відбору його нового керівника. Ситник залишиться в кріслі директора НАБУ до квітня 2022 року.

У ході пленарного засідання Верховної Ради, яке відбулося у вівторок, 19 жовтня, у другому читанні був ухвалений законопроект №5459-1, який передбачає внесення змін до деяких законів для приведення статусу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у відповідність до вимог Конституції.

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Ініціаторами цього документа виступили голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, лідер однойменної фракції Давид Арахамія та нардепи від монобільшості Сергій Іонушас з Анастасією Радіною.

Законопроект у другому читанні підтримали 304 нардепи. З них 243 голоси дали "слуги народу", 26 — нардепи від "Євросолідарності", 17 — від "Довіри", 16 — від "Голосу", 10 — від "За майбутнє" та 7 позафракційних.

Документ не підтримав жоден представник ОПЗЖ та "Батьківщини".

[ + – ] Пофракційне голосування за законопроект про НАБУ

Коментуючи прийняття цього документа, екснардеп Сергій Лещенко, який часто озвучує позиції в інтересах Офісу президента України, написав у своєму каналі в Telegram, що "парламент відкрив двері для відновлення співпраці з МВФ".

Керівник громадської організації "Центр протидії корупції" (ЦПК) Віталій Шабунін у своєму Telegram-каналі також похвалив прийняття цього документа.

"Тільки що Рада проголосувала круті зміни в закон про НАБУ. Цим законопроектом Володимир Зеленський і СН повною мірою виконали свої обіцянки з цього", — написав Шабунін.

Так, під час зустрічі президента США Джо Байдена з його українським колегою Володимиром Зеленським було оприлюднено спільну заяву, в якій Україна взяла на себе зобов'язання, серед іншого, займатися будівництвом незалежної антикорупційної інфраструктури, у тому числі — ухвалити законодавство для захисту повноважень директора НАБУ та забезпечення прозорого процесу відбору його наступника.

Новий закон про НАБУ: що змінюється

Ухвалений у другому читанні законопроект 5459-1, зокрема, передбачає, що тепер НАБУ стане центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, проте в нього будуть гарантії незалежності від Кабінету міністрів. Звільняти керівника бюро уряд може тільки за наявності чітко визначених підстав і підтримки рішення 2/3 міністрами.

Також законопроект вводить нову процедуру відбору директора НАБУ. Згідно з документом, його можуть відібрати в ході конкурсу. Троє членів спеціальної комісії будуть міжнародними експертами, ще трьох визначатиме Кабмін. Остаточне рішення повинні будуть прийняти як мінімум чотирма голосами, двоє з яких — міжнародних експертів. У разі, якщо голоси розподілятися рівномірно, ухваленим вважатиметься рішення, підтримане трьома членами комісії, у тому числі двома міжнародними експертами.

Артем Ситник же продовжить займати крісло директора НАБУ до моменту призначення свого наступника, відбір якого має розпочатися після вступу в силу законопроекту, але не довше за термін своїх повноважень, що закінчуються у квітні 2022 року.

Нагадаємо, 28 серпня 2020 року Конституційний суд України ухвалив постанову, згідно з якою призначення Ситника директором НАБУ указом президента від 2015 року є незаконним, оскільки, на думку суду, у глави держави не було відповідних повноважень. У бюро, у свою чергу, заявили, що рішення КСУ не говорить про припинення повноважень їхнього директора, тому той продовжить виконувати свої обов'язки. Утім, через постанову суду виникла біла пляма в законодавстві, яку й довелося виправляти окремим законопроектом.