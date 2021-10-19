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Рада ухвалила в другому читанні закон про НАБУ: що зміниться

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НАБУ
Фото: Верховна Рада | НАБУ почало працювати з 2015 року

Документ, серед іншого, передбачає незалежність бюро та визначає процедуру відбору його нового керівника. Ситник залишиться в кріслі директора НАБУ до квітня 2022 року.

У ході пленарного засідання Верховної Ради, яке відбулося у вівторок, 19 жовтня, у другому читанні був ухвалений законопроект №5459-1, який передбачає внесення змін до деяких законів для приведення статусу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у відповідність до вимог Конституції.

Ініціаторами цього документа виступили голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, лідер однойменної фракції Давид Арахамія та нардепи від монобільшості Сергій Іонушас з Анастасією Радіною.

Законопроект у другому читанні підтримали 304 нардепи. З них 243 голоси дали "слуги народу", 26 — нардепи від "Євросолідарності", 17 — від "Довіри", 16 — від "Голосу", 10 — від "За майбутнє" та 7 позафракційних.

Документ не підтримав жоден представник ОПЗЖ та "Батьківщини".

Пофракційне голосування за законопроект про НАБУ
Пофракційне голосування за законопроект про НАБУ

Коментуючи прийняття цього документа, екснардеп Сергій Лещенко, який часто озвучує позиції в інтересах Офісу президента України, написав у своєму каналі в Telegram, що "парламент відкрив двері для відновлення співпраці з МВФ".

Лещенко про закон про НАБУ

Керівник громадської організації "Центр протидії корупції" (ЦПК) Віталій Шабунін у своєму Telegram-каналі також похвалив прийняття цього документа.

"Тільки що Рада проголосувала круті зміни в закон про НАБУ. Цим законопроектом Володимир Зеленський і СН повною мірою виконали свої обіцянки з цього", — написав Шабунін.

Шабунін про закон про НАБУ

Так, під час зустрічі президента США Джо Байдена з його українським колегою Володимиром Зеленським було оприлюднено спільну заяву, в якій Україна взяла на себе зобов'язання, серед іншого, займатися будівництвом незалежної антикорупційної інфраструктури, у тому числі — ухвалити законодавство для захисту повноважень директора НАБУ та забезпечення прозорого процесу відбору його наступника.

Новий закон про НАБУ: що змінюється

Ухвалений у другому читанні законопроект 5459-1, зокрема, передбачає, що тепер НАБУ стане центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, проте в нього будуть гарантії незалежності від Кабінету міністрів. Звільняти керівника бюро уряд може тільки за наявності чітко визначених підстав і підтримки рішення 2/3 міністрами.

Також законопроект вводить нову процедуру відбору директора НАБУ. Згідно з документом, його можуть відібрати в ході конкурсу. Троє членів спеціальної комісії будуть міжнародними експертами, ще трьох визначатиме Кабмін. Остаточне рішення повинні будуть прийняти як мінімум чотирма голосами, двоє з яких — міжнародних експертів. У разі, якщо голоси розподілятися рівномірно, ухваленим вважатиметься рішення, підтримане трьома членами комісії, у тому числі двома міжнародними експертами.

Артем Ситник же продовжить займати крісло директора НАБУ до моменту призначення свого наступника, відбір якого має розпочатися після вступу в силу законопроекту, але не довше за термін своїх повноважень, що закінчуються у квітні 2022 року.

Нагадаємо, 28 серпня 2020 року Конституційний суд України ухвалив постанову, згідно з якою призначення Ситника директором НАБУ указом президента від 2015 року є незаконним, оскільки, на думку суду, у глави держави не було відповідних повноважень. У бюро, у свою чергу, заявили, що рішення КСУ не говорить про припинення повноважень їхнього директора, тому той продовжить виконувати свої обов'язки. Утім, через постанову суду виникла біла пляма в законодавстві, яку й довелося виправляти окремим законопроектом.