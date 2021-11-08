Зеленський підписав закон про НАБУ: що зміниться

Документ передбачає, що агенція матиме гарантії незалежності своєї роботи. А голову НАБУ уряд зможе звільнити, якщо є підстави, встановлені законом.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який привів статус Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції. Про це повідомила пресслужба глави держави.

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Які зміни почнуть діяти

НАБУ стає центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом;

звільняти чи призначати голову НАБУ може Кабмін, якщо є підстави, встановлені законом;

у комісії для обрання голови НАБУ буде шість осіб, троє з яких — запропоновані з-за кордону тими організаціями, які допомагали Україні за останні три роки протидіяти корупції;

вимоги уряду щодо формування структури апарату центрального органу виконавчої влади не поширюються на НАБУ;

документ визначає принципи проведення незалежного аудиту бюро.

Закон набирає чинності наступного дня після опублікування.

Нагадаємо, закон про НАБУ Верховна Рада ухвалила 19 жовтня. Артем Ситник очолюватиме бюро до квітня 2022 року.

Ще повідомлялося, що 28 серпня 2020 року Конституційний суд України ухвалив постанову, згідно з якою призначення Ситника директором НАБУ указом президента від 2015 року є незаконним, оскільки, на думку суду, глава держави не мав відповідних повноважень. У бюро, у свою чергу, заявили, що рішення КСУ не говорить про припинення повноважень їхнього директора, тому той продовжить виконувати свої обов'язки. Втім, через ухвалу суду виникла біла пляма в законодавстві, яку й довелося виправляти окремим законопроєктом.