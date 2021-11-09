Зеленский созывает новое заседание СНБО: какие вопросы могут рассмотреть

По информации журналистов, на повестке дня вопросы энергетики, мигрантов на границе с Польшей и скопление войск РФ на востоке Украины.

Президент Владимир Зеленский созывает новое заседание СНБО. Об этом информирует пресс-центр Совета нацбезопасности и обороны.

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Сообщается, что глава государства поручил секретарю Алексею Данилову провести завтра, 10 ноября, в 15:00 очередное заседание СНБО в здании Офиса президента.

В пресс-центре также сообщили, что все члены СНБО проинформированы о времени, дате и месте проведения заседания. Повестка дня официально пока не разглашается.

[ + – ] Владимир Зеленский созывает новое заседание СНБО

Отметим, что пресс-центр ведомства сперва проинформировал, что заседание СНБО состоится 10 ноября в 13:30. Однако через некоторое время публикация была исправлена, а время начала заседания изменили на 15:00.

[ + – ] Заседание СНБО 10 ноября

Заседание СНБО 10 ноября — повестка дня

По данным издания Украинской правды, на завтрашнем заседании СНБО будут поднимать энергетические вопросы.

Издание "Комсомольская правда", ссылаясь на свои источники, сообщает, что на повестке дня могут стоять три вопроса: энергетика, ситуация с нелегальными мигрантами на границе Беларуси и Польши, или концентрация российских войск на границе с Украиной.

Ранее глава Минюста Денис Малюська предупреждал, что СНБО определит первых олигархов уже весной следующего года. По словам министра, олигархи в течение следующих 6 месяцев должны избавиться от признаков, которые определяют их принадлежность к данному классу.

Также Фокус рассказывал, что СНБО опубликовал список пророссийских Telegram-каналов. По данным ведомства, некоторые Telegram-каналы входят в пул экс-министра доходов и сборов Александра Клименко или напрямую курируются Россией, а их деятельность направлена на продвижение пророссийских нарративов после публикации глоссария терминов агрессии РФ.