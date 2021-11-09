Зеленський скликає нове засідання РНБО: які питання можуть розглянути

За інформацією журналістів, на порядку денному є питання енергетики, мігрантів на кордоні з Польщею та скупчення військ РФ на сході України.

Президент Володимир Зеленський скликає нове засідання РНБО. Про це повідомляє пресцентр Ради нацбезпеки та оборони.

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Повідомляється, що глава держави доручив секретареві Олексію Данілову провести завтра, 10 листопада, о 15:00 чергове засідання РНБО в будівлі Офісу президента.

У пресцентрі також повідомили, що всі члени РНБО поінформовані про час, дату та місце проведення засідання. Порядок денний офіційно поки не розголошується.

[ + – ] Володимир Зеленський скликає нове засідання РНБО

Зазначимо, що пресцентр відомства спершу поінформував, що засідання РНБО відбудеться 10 листопада о 13:30. Однак через деякий час публікацію було виправлено, а час початку засідання змінили на 15:00.

[ + – ] Засідання РНБО 10 листопада

Засідання РНБО 10 листопада – порядок денний

За даними видання Української правди, на завтрашньому засіданні РНБО порушуватимуть енергетичні питання.

Видання "Комсомольська правда", посилаючись на свої джерела, повідомляє, що на порядку денному можуть стояти три питання: енергетика, ситуація з нелегальними мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі, або концентрація російських військ на кордоні з Україною.

Раніше голова Мін'юсту Денис Малюська попереджав, що РНБО визначить перших олігархів уже навесні наступного року. За словами міністра, олігархи протягом наступних 6 місяців мають позбутися ознак, які визначають їхню приналежність до цього класу.

Також Фокус розповідав, що РНБО опублікувала список проросійських Telegram-каналів. За даними відомства, деякі Telegram-канали входять до пулу ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка або безпосередньо куруються Росією, а їхня діяльність спрямована на просування проросійських наративів після публікації глосарію термінів агресії РФ.