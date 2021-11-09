Зеленський скликає нове засідання РНБО: які питання можуть розглянути
За інформацією журналістів, на порядку денному є питання енергетики, мігрантів на кордоні з Польщею та скупчення військ РФ на сході України.
Президент Володимир Зеленський скликає нове засідання РНБО. Про це повідомляє пресцентр Ради нацбезпеки та оборони.
Повідомляється, що глава держави доручив секретареві Олексію Данілову провести завтра, 10 листопада, о 15:00 чергове засідання РНБО в будівлі Офісу президента.
У пресцентрі також повідомили, що всі члени РНБО поінформовані про час, дату та місце проведення засідання. Порядок денний офіційно поки не розголошується.
Зазначимо, що пресцентр відомства спершу поінформував, що засідання РНБО відбудеться 10 листопада о 13:30. Однак через деякий час публікацію було виправлено, а час початку засідання змінили на 15:00.
Засідання РНБО 10 листопада – порядок денний
За даними видання Української правди, на завтрашньому засіданні РНБО порушуватимуть енергетичні питання.
Видання "Комсомольська правда", посилаючись на свої джерела, повідомляє, що на порядку денному можуть стояти три питання: енергетика, ситуація з нелегальними мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі, або концентрація російських військ на кордоні з Україною.
Раніше голова Мін'юсту Денис Малюська попереджав, що РНБО визначить перших олігархів уже навесні наступного року. За словами міністра, олігархи протягом наступних 6 місяців мають позбутися ознак, які визначають їхню приналежність до цього класу.
Також Фокус розповідав, що РНБО опублікувала список проросійських Telegram-каналів. За даними відомства, деякі Telegram-канали входять до пулу ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка або безпосередньо куруються Росією, а їхня діяльність спрямована на просування проросійських наративів після публікації глосарію термінів агресії РФ.