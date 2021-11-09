Довыборы в Верховную Раду: ЦИК признала избранными двух "слуг"

Вместе с тем комиссия признала народным депутатом Сергея Кострийчука, который по спискам "Слуги народа" заменил Ирину Верещук.

Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты промежуточных выборов в Верховную Раду, которые проходили 31 октября сразу в двух округах. Об этом информирует пресс-служба ЦИК.

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Победителями промежуточных выборов в округах №184 и №197 стали представители партии "Слуга народа".

Сергей Козырь победил на округе №184 в Херсонской области, а Виталий Войцеховский на 197 округе в Черкасской области. Представители "Слуги народа" набрали на промежуточных выборах в Верховную Раду 62,6% и 46,1% голосов соответственно.

"Для регистрации народным депутатом необходимо подать в ЦИК не позднее, чем на двадцатый день со дня официального обнародования результатов выборов, документ об увольнении с работы (должности), не совместимой с депутатским мандатом, и (или) копию зарегистрированного заявления о прекращении действия другого представительского мандата", — подчеркнули в Центризбиркоме и добавили, что лишь после процедуры рассмотрения пакета документов комиссия утверждает решение о регистрации кандидата нардепом.

В Центральной избирательной комиссии также сообщили о признании народным депутатом Сергея Кострийчука, который по спискам "Слуги народа" заменил Ирину Верещук в Верховной Раде. Экс-парламентарий сложила свой мандат накануне назначения в Минреинтеграции.

Ранее Фокус сообщал, что Игорь Терехов выиграл на выборах мэра в Харькове, которые также проходили 31 октября. Секретарь горсовета смог в первом туре набрать более 50% голосов, что позволило избежать проведения еще одних выборов в Харькове.

Также Фокус рассказывал, что суд отказал наблюдателям в пересчете результатов выборов мэра Харькова. Представители организации ОПОРА утверждали, что в итоговых протоколах были найдены несовпадения в пользу кандидата Игоря Терехова.