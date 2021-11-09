Довыборы в Верховную Раду: ЦИК признала избранными двух "слуг"
Вместе с тем комиссия признала народным депутатом Сергея Кострийчука, который по спискам "Слуги народа" заменил Ирину Верещук.
Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты промежуточных выборов в Верховную Раду, которые проходили 31 октября сразу в двух округах. Об этом информирует пресс-служба ЦИК.
Победителями промежуточных выборов в округах №184 и №197 стали представители партии "Слуга народа".
Сергей Козырь победил на округе №184 в Херсонской области, а Виталий Войцеховский на 197 округе в Черкасской области. Представители "Слуги народа" набрали на промежуточных выборах в Верховную Раду 62,6% и 46,1% голосов соответственно.
"Для регистрации народным депутатом необходимо подать в ЦИК не позднее, чем на двадцатый день со дня официального обнародования результатов выборов, документ об увольнении с работы (должности), не совместимой с депутатским мандатом, и (или) копию зарегистрированного заявления о прекращении действия другого представительского мандата", — подчеркнули в Центризбиркоме и добавили, что лишь после процедуры рассмотрения пакета документов комиссия утверждает решение о регистрации кандидата нардепом.
В Центральной избирательной комиссии также сообщили о признании народным депутатом Сергея Кострийчука, который по спискам "Слуги народа" заменил Ирину Верещук в Верховной Раде. Экс-парламентарий сложила свой мандат накануне назначения в Минреинтеграции.
Ранее Фокус сообщал, что Игорь Терехов выиграл на выборах мэра в Харькове, которые также проходили 31 октября. Секретарь горсовета смог в первом туре набрать более 50% голосов, что позволило избежать проведения еще одних выборов в Харькове.
Также Фокус рассказывал, что суд отказал наблюдателям в пересчете результатов выборов мэра Харькова. Представители организации ОПОРА утверждали, что в итоговых протоколах были найдены несовпадения в пользу кандидата Игоря Терехова.