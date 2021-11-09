Довибори до Верховної Ради: ЦВК визнала обраними двох "слуг"

Водночас комісія визнала народним депутатом Сергія Кострійчука, який за списками "Слуги народу" замінив Ірину Верещук.

Центральна виборча комісія оприлюднила результати проміжних виборів до Верховної Ради, які проходили 31 жовтня одразу у двох округах. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

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Переможцями проміжних виборів в округах №184 та №197 стали представники партії "Слуга народу".

Сергій Козир переміг на окрузі №184 на Херсонщині, а Віталій Войцеховський на 197 окрузі на Черкащині. Представники "Слуги народу" набрали на проміжних виборах до Верховної Ради 62,6% та 46,1% голосів відповідно.

"Для реєстрації народним депутатом необхідно подати до ЦВК не пізніше, ніж на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів, документ про звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншої представницької мандата", — наголосили у Центрвиборчкомі і додали, що лише після процедури розгляду пакета документів комісія затверджує рішення про реєстрацію кандидата нардепом.

У Центральній виборчій комісії також повідомили про визнання народним депутатом Сергія Кострійчука, котрий за списками "Слуги народу" замінив Ірину Верещук у Верховній Раді. Експарламентарка склала свій мандат напередодні призначення у Мінреінтеграції.

Раніше Фокус повідомляв, що Ігор Терехов виграв на виборах мера у Харкові, які також проходили 31 жовтня. Секретар міськради зміг у першому турі набрати понад 50% голосів, що дозволило уникнути проведення ще одних виборів у Харкові.

Також Фокус розповідав, що суд відмовив спостерігачам у перерахуванні результатів виборів мера Харкова. Представники організації ОПОРА стверджували, що у підсумкових протоколах було знайдено розбіжності на користь кандидата Ігоря Терехова.