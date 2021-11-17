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Законопроект о тысяче гривен всем вакцинированным могут принять уже завтра, — Корниенко

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корниенко о 1000 гривен
Фото: Прес-служба партії "Слуга народа" | корниенко

По словам нардепа, по прохождению первого чтения ожидается "поправочный спам", а разработать механизм выплаты должны в Минэкономики.

Замглавы парламента Александр Корниенко сообщил, что Верховная Рада может принять законопроект о выплате 1000 гривен всем, кто прошел полный курс вакцинации, уже 18 ноября. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Для голосования нужно, чтобы состоялось заседание комитета, который одобрит голосование в первом чтения. Ко второму чтению политик ожидает "поправочный спам".

"Я надеюсь, что на этой неделе мы проголосуем в первом чтении, в четверг, например, то есть завтра. Если сегодня комитет состоится, то можно в принципе в первом чтении проголосовать. Там несложные законы, они компромиссные. Но дальше будет второе чтение и, как мы слышали, будет много правок, то есть будет опять "поправочный спам" касательно этого направления", — рассказал Корниенко.

В то же время нардеп уточнил, что разработать механизм должны в Минэкономики.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату всем вакцинированным тысячи гривен. Деньги можно будет потратить через приложение "Дія" на следующие категории:

  • фитнес клуб, спортзал
  • кино, кинотеатры, музеи
  • концертные или выставочные залы
  • авиа или железнодорожные перевозки по Украине

На это в бюджете выделят 3 млрд в 2021 году и 3 млрд в следующем году.

Также мы рассказывали, что после анонса Зеленского нардеп Устенко заявил, что деньги получат лишь те, кто вакцинировался после 19 декабря. Однако позднее в "Слуге народа" заявили, что средства все же получат все вакцинированные — до и после 19 декабря.