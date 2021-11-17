Законопроєкт про тисячу гривень усім вакцинованим можуть ухвалити вже завтра, — Корнієнко

За словами нардепа, після проходження першого читання очікується "поправочний спам", а розробити механізм виплати мають у Мінекономіки.

Заступник голови парламенту Олександр Корнієнко повідомив, що Верховна Рада може ухвалити законопроєкт про виплату 1000 гривень усім, хто пройшов повний курс вакцинації, вже 18 листопада. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Для голосування потрібно, щоб відбулося засідання Комітету, який схвалить голосування в першому читанні. До другого читання політик очікує на "поправочний спам".

"Я сподіваюся, що цього тижня ми проголосуємо в першому читанні, у четвер, наприклад, тобто завтра. Якщо сьогодні комітет відбудеться, то можна в принципі в першому читанні проголосувати. Там нескладні закони, вони компромісні. Але далі буде друге читання і, як ми чули, буде багато правок, тобто буде знову "поправочний спам" щодо цього напряму", — розповів Корнієнко.

Водночас нардеп уточнив, що розробити механізм мають у Мінекономіки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував виплату всім вакцинованим тисячі гривень. Гроші можна буде витратити через програму "Дія" на наступні категорії:

фітнес-клуб, спортзал

кіно, кінотеатри, музеї

концертні чи виставкові зали

авіа або залізничні перевезення по Україні

На це в бюджеті виділять 3 млрд у 2021 році і 3 млрд наступного року.

Також ми розповідали, що після анонсу Зеленського нардеп Устенко заявив, що гроші матимуть лише ті, хто вакцинувався після 19 грудня. Однак, пізніше в "Слузі народу" заявили, що кошти все ж таки отримають усі вакциновані — до і після 19 грудня.