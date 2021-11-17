Впервые опубликовано. Bellingcat показала видео со сбитым на Донбассе вертолетом ВСУ
Материал был получен от одного из "вагнеровцев", который мог быть задержан в случае успешного проведения спецоперации.
Боевики, желающие получить работу в российской ЧВК "Вагнера", отправляли анкеты на два адреса, подконтрольные Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сказано в расследовании Bellingcat об операции спецслужб Украины по задержанию 33 боевиков ЧВК "Вагнера".
Разведчики получили немало материалов об их участии в боевых действиях на востоке Украины, Ближнем Востоке и в странах Африки. Среди доказательств имеется видео и фото материалы сбивания украинского военного вертолета над Донбассом в 2014 году. Видео опубликовано на YouTube-канале Bellingcat и названо Kharitonov.
Отметим, что авторство видео может принадлежать Денису Харитонову. Он фигурировал в разговоре с сотрудником Службы безопасности Украины, видео которого предоставила украинская журналистка Янина Соколова.
Отвечать за набор кандидатов ГУР Минобороны поручило Артему Миляеву. Боевые товарищи и украинская разведка знали его по позывному "Шаман". Миляев приобрел военный опыт в Чечне, на Донбассе и в Сирии. Он был заместителем командира штурмовой бригады в "ДНР", в его подчинении было 100 человек.
В своих резюме боевики рассказывали о военных действиях России в Украине. Одни утверждали, что прибыли на Донбасс в 2014 году в качестве "повстанцев", а другие говорили о прямом развертывании регулярных подразделений армии РФ. ГУР Минобороны обнаружила среди заявителей имена людей, которые были в розыске СБУ за серьезные преступления, совершенные в 2014 и 2015 годах на востоке Украины.
Будущие "работники" присылали имена командиров, фотографии медалей, выданные в Кремле и руководством группировок "ДНР" и "ЛНР". К примеру, Александр Руденко отправил медаль от Министерства обороны России "За аннексию Крыма".
Другие присылали автобиографии на электронный адрес ЧВК МАР, которую создали в Санкт-Петербурге в 2012 году. Сейчас эта компания прекратила деятельность.
Другие присылали автобиографии, написанные от руки, или напечатанные на компьютере.
Организация журналистов-расследователей Bellingcat сегодня опубликовало расследование операции украинских спецслужб по задержанию 33 наемников ЧВК "Вагнера". В нем рассказывается, какими способами ГУР Минобороны Украины выманивало "вагнеровцев".
Напомним, что разведчики ряда западных стран предупредили, что зимой Россия может начать дестабилизировать ситуацию в Украине и сконцентрировала у границ более 90 тыс.военных.
Фокус также сообщал, что Великобритания может перебросить в Украину группу спецназовцев, если Россия попытается вторгнуться.