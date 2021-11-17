Вперше опубліковано. Bellingcat показала відео зі збитим на Донбасі вертольотом ЗСУ

Матеріал було отримано від одного з "вагнерівців", який міг бути затриманий у разі успішного проведення спецоперації.

Бойовики, які бажають отримати роботу в російській ПВК "Вагнера", відправляли анкети на дві адреси, підконтрольні Головному управлінню розвідки (ГУР) Міноборони України. Про це сказано в розслідуванні Bellingcat про операцію спецслужб України із затримання 33 бойовиків ПВК "Вагнера".

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Розвідники отримали чимало матеріалів про їхню участь у бойових діях на сході України, Близькому Сході та країнах Африки. Серед доказів є відео та фотоматеріали збивання українського військового вертольота над Донбасом у 2014 році. Відео опубліковано на YouTube-каналі Bellingcat та названо Kharitonov.

Зазначимо, що авторство відео може належати Денису Харитонову. Він фігурував у розмові зі співробітником Служби безпеки України, відео якого надала українська журналістка Яніна Соколова.

Відповідати за набір кандидатів ГУР Міноборони доручило Артему Міляєву. Бойові товариші та українська розвідка знали його за позивним "Шаман". Міляєв отримав військовий досвід у Чечні, на Донбасі та в Сирії. Він був заступником командира штурмової бригади в "ДНР", у його підпорядкуванні було 100 осіб.

У своїх резюме бойовики розповідали про військові дії Росії в Україні. Одні стверджували, що прибули на Донбас у 2014 році як "повстанці", а інші говорили про пряме розгортання регулярних підрозділів армії РФ. ГУР Міноборони виявило серед заявників імена людей, які були в розшуку СБУ за серйозні злочини, скоєні у 2014 та 2015 роках на сході України.

Майбутні "працівники" надсилали імена командирів, фотографії медалей, видані у Кремлі та керівництвом угруповань "ДНР" та "ЛНР". Наприклад, Олександр Руденко відправив медаль від Міністерства оборони Росії "За анексію Криму".

[ + – ] Медаль одного з бойовиків Фото: bellingcat.com

Інші надсилали автобіографії на електронну адресу ПВК МАР, яку створили у Санкт-Петербурзі у 2012 році. Нині ця компанія припинила діяльність.

[ + – ] Лист найманця Віталія Таранця Фото: bellingcat.com

Інші надсилали автобіографії, написані від руки або надруковані на комп'ютері.

[ + – ] Ткаченко О. В. описав в автобіографії шестимісячне перебування у Сирії Фото: bellingcat.com

Організація журналістів-розслідувачів Bellingcat сьогодні опублікувала розслідування операції українських спецслужб із затримання 33 найманців ПВК "Вагнера". У ньому розповідається, якими способами ГУР Міноборони України виманювало "вагнерівців".

Нагадаємо, що розвідники низки західних країн попередили, що взимку Росія може почати дестабілізувати ситуацію в Україні та сконцентрувала біля кордонів понад 90 тис. військових.

Фокус також повідомляв, що Велика Британія може перекинути в Україну групу спецпризначенців, якщо Росія спробує вторгнутися.