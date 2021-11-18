Кулеба рассказал о плане Запада по сдерживанию агрессии РФ против Украины

Стратегия предусматривает три уровня, два из которых касаются введения дополнительных санкций против России и повышения обороноспособности украинского государства.

Украина совместно со странами Запада работает над планом сдерживания агрессии со стороны России, который включает в себя три уровня — дипломатический, экономический и военно-оборонительный. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал "РБК-Украина".

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По словам дипломата, Россия на данный момент рассматривает все возможные сценарии агрессии против Украины, включая военные, поэтому украинские власти вместе с партнерами обсуждали в Вашингтоне и Брюсселе "конкретные действия и конкретный пакет сдерживания" страны-агрессора "от военных авантюр".

Кулеба отметил, что совместный план предусматривает такие уровни:

Дипломатический — включает в себя серьезные, своевременные публичные и непубличные заявления в поддержку Украины со стороны стран-партнеров;

Экономический — предполагает введение экономических санкций. Ограничения, в случае активизации агрессивных действий со стороны РФ, могут затронуть проект "Северный поток-2";

Военно-оборонительный — предусматривает укрепление обороноспособности Украины путем предоставления партнерами дополнительной военной техники, углубления кооперации в сфере разведки и повышения военного присутствия в воздухе и на воде в Черноморском регионе.

При этом глава МИД подчеркнул, что разные страны-партнеры могут наполнять этот пакет сдерживания в зависимости от своей "готовности и решимости".

"Кто-то готов предоставлять оружие, кто-то готов разрабатывать экономические меры, а кто-то готов делать сильные заявления", — добавил Кулеба.

Напомним, на днях главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет оказывать Украине военную помощь в случае агрессии РФ.

Тем временем в Минобороны считают, что начало дестабилизации со стороны РФ придется на зиму этого года.