Кулеба розповів про план Заходу щодо стримування агресії РФ проти України

Стратегія передбачає три рівні, два з яких стосуються запровадження додаткових санкцій проти Росії та підвищення обороноздатності української держави.

Україна спільно з країнами Заходу працює над планом стримування агресії з боку Росії, який включає три рівні — дипломатичний, економічний і військово-оборонний. Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів "РБК-Україна".

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За словами дипломата, Росія наразі розглядає всі можливі сценарії агресії проти України, включаючи військові, тому українська влада разом із партнерами обговорювала у Вашингтоні та Брюсселі "конкретні дії та конкретний пакет стримування" країни-агресора "від військових авантюр".

Кулеба зазначив, що спільний план передбачає такі рівні:

Дипломатичний — включає серйозні, своєчасні публічні та непублічні заяви на підтримку України з боку країн-партнерів;

Економічний – передбачає запровадження економічних санкцій. Обмеження, у разі активізації агресивних дій з боку РФ, можуть торкнутися проєкту "Північний потік-2";

Військово-оборонний – передбачає зміцнення обороноздатності України шляхом надання партнерами додаткової військової техніки, поглиблення кооперації у сфері розвідки та підвищення військової присутності в повітрі та на воді у Чорноморському регіоні.

При цьому голова МЗС наголосив, що різні країни-партнери можуть наповнювати цей пакет стримування залежно від своєї "готовності та рішучості".

"Хтось готовий надавати зброю, хтось готовий розробляти економічні заходи, а хтось готовий робити сильні заяви", — додав Кулеба.

Нагадаємо, днями головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС не надаватиме Україні військову допомогу в разі агресії РФ.

Тим часом у Міноборони вважають, що початок дестабілізації з боку РФ припаде на зиму цього року.