Холостой выстрел "Вагнергейта". Почему Британия решила подыграть Зеленскому

В расследовании Bellingcat упущен ответ на главный вопрос украинской политической жизни последнего года: был ли слив секретной спецоперации? И причастно ли к этому руководство страны, в том числе президент Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Ермак?

После многочисленных анонсов исследовательская группа Bellingcat наконец-то опубликовала полное расследование об операции украинских спецслужб, которые планировали поймать и арестовать бойцов частной военной компании "Вагнер". Однако, текст разочаровал многих политиков. Практически упущен ответ на главный вопрос украинской политической жизни последнего года: был ли слив секретной спецоперации? И причастно ли к этому руководство страны, в том числе президент Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Ермак?

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Провальная спецоперация

Самое ожидаемое расследование, которое должно было ответить на все вопросы по спецоперации разочаровало в первую очередь оппозицию. Именно ее представители обвиняли вероятных причастных к утечке информации и в государственной измене, и ждали расследование Bellingcat, чтобы подтвердить свои обвинения. По факту, в тексте есть подробное описание всей операции и только догадки, почему задуманное сорвалось. Расследование базируется на многих интервью, в том числе, с наемниками, которые были уверены, что летят в "командировку" в Венесуэлу. Также расследователи пообщались с бывшими сотрудниками украинских спецслужб, которые принимали участие в подготовке этой операции и бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

"Если бы это расследование появилось тогда, когда о нем заговорили впервые, 11 месяцев назад, оно репутационно было бы неожиданным, и имело бы какой-то эффект. Тогда, как мы помним, была полная стадия отрицания от власти, и на том этапе расследование было бы информационной бомбой. А за эти месяцы Офис президента плавно перешел с позиции полного отрицания в признание, что операция была, и подготовил внутреннюю аудиторию. То, что мы увидели, по большому счету, победа Офиса президента", – говорит корреспонденту Фокуса политолог Андрей Вигиринский.

[ + – ] Марьяна Безуглая: "ВСК не удалось точно установить, кто, на каком уровне в Украине принял решение об отсрочке" Фото: скриншот

В разговоре с Фокусом опрошенные эксперты указывают, что расследование вышло с опозданием и утратило свою сенсационность, которая могла бы случиться хотя бы накануне выводов Временной следственной комиссии по вагнеровцам, которые озвучили двумя днями ранее.

"Имеющиеся данные позволяют сделать опосредованные выводы, что произошла отсрочка активного мероприятия с 25 июля на 30 июля 2020 года. ВСК не удалось точно установить, кто, на каком уровне в Украине принял решение об отсрочке", — сказала 15 ноября, глава парламентской ВСК Марьяна Безуглая. По ее словам, комиссия не нашла подтверждения того, что президент Украины Владимир Зеленский предоставлял личные распоряжения руководству Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) отсрочить спецоперацию.

Важно

"Детективная история" и "бред". Что у Зеленского говорили о ЧВК "Вагнера" до расследования Bellingcat

"Выводы Безуглой очень интересны: спецоперация была, слив был, но кто слил — неизвестно. Но Зеленский и Ермак невиновны. Если ей не известно, кто слил, то откуда ей известно, что они не сливали? Если не было слива, как они узнали об этом? Я общался с людьми причастными к этому, они говорили, что эта операция должна была войти в историю не только Украины, а мировых спецслужб, это была бы история. И эти люди сказали мне, что был слив", – комментирует Фокусу народный депутат VIII созыва Борислав Береза.

[ + – ] Наемники ЧВК "Вагнер"

Политолог Вигиринский считает, что расследование никак не заденет Офис президента, а значит, такое расследование – это результат компромисса, достигнутого между ОП и официальными лицами Великобритании.

"Стоит обратить внимание на то, какую активную роль в последний год Британия играет в жизни Украины. Даже последняя новость про 600 лучших солдат, которых они готовы отправить нам. Я думаю, что все началось с условной встречи по вагнеровцам и переросло в более тесное сотрудничество, для пользы всех сторон.

Расследование и выводы ВСК не дают ответа на простой вопрос:, а кто-то кому-то звонил?

Кто-то говорил, что на территории Беларуси находятся эти товарищи. Более того мне кажется Bellingcat подыграла во второй части даже ОП. Они очень часто акцентируют внимание на том, что белорусские спецслужбы, которые задерживали боевиков, свято верили, что они там, чтобы расшатать режим Лукашенко. То есть, якобы это произошло не потому что просочилась информация, а потому что Лукашенко случайно узнал сам", – говорит Вигиринский.

Важно

В поисках крайнего. Чем грозит Ермаку и Зеленскому отчет Bellingcat о "Вагнергейте"

То, что в расследовании есть акцент на том, что масштабнейшая спецоперация Украины могла быть сорвана чередой случайностей, обращают внимание и другие эксперты. Как и на то, что в тексте нет прямого обвинения в адрес Ермака или Зеленского о том, что это они слили информацию белорусам. Из расследования вытекает, что группа боевиков привлекла внимание белорусских спецслужб.

Итоги расследования – не при этой власти

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова пообещала, что правоохранители изучат материалы международной группы журналистов-расследователей Bellingcat об операции по задержанию "вагнеровцев" в рамках расследования соответствующего уголовного производства. Однако опрошенные эксперты в разговоре с Фокусом сказали, что не верят в реальное расследование правоохранителей.

"Журналистские расследования, ВСК – это все очень хорошо, но это имеет мало шансов быть реализованным в какие-то выводы, обвинения, решения судов. Поэтому не стоит забывать, что в 2020 году было возбуждено уголовное дело в рамках СБУ по результатам прозвучавших обвинений – вагнергейта. Нужно спросить у СБУ, каковы результаты этого расследования. Если они не справляются, можно создать межведомственную следственную группу с участием тех людей, которые принимали участие в спецоперации. Ведь все согласились, что она была. Давайте привлечем западных партнеров – американских, британских, турецких, их спецслужбы. Совместное расследование должно быть.

Второе, – власть должна объяснить, что это было, почему не говорили правды? Нужны четкие ответы, потому что возник кризис доверия со стороны медийной среды, общества. Должен быть четкий ответ — и юридический, и политический", — рассуждает в беседе с нашим изданием политолог Руслан Борник.

По словам экспертов, еще один аргумент, который может использовать оппозиция – то, что

Зеленский дал разрешение на акт воздушного пиратства. То есть, посадку обманом самолета в Киеве. Если бы это случилось, вероятно, могло бы иметь тяжелые последствия, в том числе юридические.

Ведь помимо десятка опасных людей с боевым опытом, на борту находились бы мирные граждане. Резкая посадка самолета и их задержание могли привести к многочисленным жертвам среди мирных людей на борту.

Генерал-лейтенант МВД Украины в отставке Геннадий Москаль убежден, что реальное расследование украинцы смогут получить только после полной смены власти.

"Кто это будет расследовать, Генпрокуратура? Никто не будет расследовать, потому что СБУ, МВД, Генпрокуратура, Главное управление разведки, все они находятся под личным руководством Зеленского. Реальное расследование о государственной измене будет только после того, как изменится власть", – говорит генерал.