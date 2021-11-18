Холостий постріл "Вагнергейта". Чому Британія вирішила підіграти Зеленському

У розслідуванні Bellingcat втрачено відповідь на головне питання українського політичного життя останнього року: чи було зливання секретної спецоперації? І чи причетне до цього керівництво країни, зокрема президент Володимир Зеленський і голова його адміністрації Андрій Єрмак?

Після численних анонсів дослідницька група Bellingcat нарешті опублікувала повне розслідування про операцію українських спецслужб, які планували зловити та заарештувати бійців приватної військової компанії "Вагнер". Проте текст розчарував багатьох політиків. Практично втрачено відповідь на головне питання українського політичного життя останнього року: чи було зливання секретної спецоперації? І чи причетне до цього керівництво країни, зокрема президент Володимир Зеленський і голова його адміністрації Андрій Єрмак?

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Провальна спецоперація

Найочікуваніше розслідування, яке мало відповісти на всі питання щодо спецоперації, розчарувало насамперед опозицію. Саме її представники звинувачували ймовірних причетних до витоку інформації і в державній зраді, та чекали розслідування Bellingcat, щоб підтвердити свої звинувачення. За фактом, у тексті є докладний опис всієї операції і лише припущення, чому задумане зірвалося. Розслідування базується на багатьох інтерв'ю, зокрема з найманцями, які були впевнені, що летять у "відрядження" у Венесуелу. Також розслідувачі поспілкувалися з колишніми співробітниками українських спецслужб, які брали участь у підготовці цієї операції та колишнім президентом України Петром Порошенком.

"Якби це розслідування з'явилося тоді, коли про нього заговорили вперше, 11 місяців тому, воно було б репутаційно несподіваним, і мало б якийсь ефект. Тоді, як ми пам'ятаємо, була повна стадія заперечення від влади, і на тому етапі розслідування було б інформаційною бомбою. А за ці місяці Офіс президента плавно перейшов із позиції повного заперечення у визнання, що операція була, і підготував внутрішню аудиторію. Те, що ми побачили, за великим рахунком, перемога Офісу президента", — каже кореспонденту Фокуса політолог Андрій Вігірінський.

[ + – ] Мар'яна Безугла: "ТСК не вдалося точно встановити, хто, на якому рівні в Україні ухвалив рішення про відтермінування" Фото: Скріншот

У розмові з Фокусом опитані експерти вказують, що розслідування вийшло із запізненням і втратило свою сенсаційність, яка могла б статися хоча б напередодні висновків Тимчасової слідчої комісії щодо вагнерівців, які озвучили на два дні раніше.

"Наявні дані дозволяють зробити опосередковані висновки, що відбулося відтермінування активного заходу з 25 липня на 30 липня 2020 року. ТСК не вдалося точно встановити, хто, на якому рівні в Україні ухвалив рішення про відтермінування", — сказала 15 листопада, голова парламентської ТСК Мар'яна Безугла. З її слів, комісія не знайшла підтвердження того, що президент України Володимир Зеленський надавав особисті розпорядження керівництву Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) відтермінувати спецоперацію.

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"Висновки Безуглої дуже цікаві: спецоперація була, зливання було, але хто злив — невідомо. Але Зеленський і Єрмак невинні. Якщо їй не відомо, хто злив, то звідки їй відомо, що вони не зливали? Якщо не було зливу, як вони дізналися про це? Я спілкувався з людьми причетними до цього, вони говорили, що ця операція повинна була увійти в історію не лише України, а й світових спецслужб, це була б історія. І ці люди сказали мені, що було зливання", — коментує Фокусу депутат VIII скликання Борислав Береза.

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Політолог Вігірінський вважає, що розслідування ніяк не зачепить Офіс президента, а отже, таке розслідування — це результат компромісу, досягнутого між ОП та офіційними особами Великобританії.

"Варто звернути увагу на те, яку активну роль в останній рік Британія відіграє в житті України. Навіть остання новина про 600 найкращих солдатів, яких вони готові відправити нам. Я думаю, що все почалося з умовної зустрічі з вагнерівцями і переросло у тіснішу співпрацю, Для користі всіх сторін.

Розслідування та висновки ТСК не дають відповіді на просте запитання: а хтось комусь дзвонив?

Хтось казав, що на теренах Білорусі перебувають ці товариші. Більше того мені здається Bellingcat підіграла у другій частині навіть ОП. Вони дуже часто наголошують на тому, що білоруські спецслужби, які затримували бойовиків, свято вірили, що вони там, щоб похитнути режим Лукашенка. Тобто нібито це сталося не тому, що просочилася інформація, а тому, що Лукашенко випадково дізнався сам", — каже Вігірінський.

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Те, що в розслідуванні є акцент на тому, що наймасштабніша спецоперація України могла бути зірвана низкою випадковостей, звертають увагу й інші експерти. Як і на те, що в тексті немає прямого звинувачення на адресу Єрмака чи Зеленського про те, що вони злили інформацію білорусам. З розслідування випливає, що група бойовиків привернула увагу білоруських спецслужб.

Підсумки розслідування — не при цій владі

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова пообіцяла, що правоохоронці вивчать матеріали міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat про операцію із затримання "вагнерівців" у межах розслідування відповідного кримінального провадження. Проте опитані експерти у розмові з Фокусом сказали, що не вірять у реальне розслідування правоохоронців.

"Журналістські розслідування, ТСК — це все дуже добре, але це має мало шансів бути реалізованим у якісь висновки, звинувачення, рішення судів. Тому не варто забувати, що в 2020 році було порушено кримінальну справу в межах СБУ за результатами звинувачень, що прозвучали" — вагнергейта. Потрібно запитати в СБУ, які результати цього розслідування. Якщо вони не справляються, можна створити міжвідомчу слідчу групу за участю тих людей, які брали участь у спецоперації. Адже всі погодилися, що вона була. Давайте залучимо західних партнерів — американських, британських, турецьких, їхні спецслужби. Спільне розслідування має бути.

Друге — влада має пояснити, що це було, чому не говорили правду? Потрібні чіткі відповіді, тому що виникла криза довіри з боку медійного середовища, суспільства. Має бути чітка відповідь — і юридична, і політична", — розмірковує у розмові з нашим виданням політолог Руслан Борник.

За словами експертів, ще один аргумент, який може використати опозиція — те, що

Зеленський надав дозвіл на акт повітряного піратства. Тобто посадку обманом літака у Києві. Якби це сталося, можливо, могло б мати важкі наслідки, зокрема юридичні.

Адже, крім десятка небезпечних людей з бойовим досвідом, на борту перебували б мирні громадяни. Різка посадка літака та їхнє затримання могли призвести до численних жертв серед мирних людей на борту.

Генерал-лейтенант МВС України у відставці Геннадій Москаль переконаний, що реальне розслідування українці зможуть отримати лише після повної зміни влади.

"Хто це буде розслідувати, Генпрокуратура? Ніхто не розслідуватиме, тому що СБУ, МВС, Генпрокуратура, Головне управління розвідки, всі вони знаходяться під особистим керівництвом Зеленського. Реальне розслідування про державну зраду буде лише після того, як зміниться влада", — каже генерал.