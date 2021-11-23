"Дороги хорошие", – Терехов назвал причину большого количества ДТП в Харькове

Мэр Харькова предложил другим регионам "обменяться" полицейскими. По его словам, харьковские патрульные сознательно не останавливают нарушителей ПДД.

Хорошее качество дорог – одна из причин большого количества ДТП в Харькове. Об этом сказал мэр города Игорь Терехов на выездном заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

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"Вот вы задаетесь вопросом, почему так много ДТП. Если честно, хоть это не популярно, но скажу вам: да потому что дороги в Харькове хорошие", – объяснил глава города.

По словам градоначальника, как только внутри городского квартала появляется хорошая дорога, люди просят власти положить на ней "лежачих полицейских", потому что "начинают ездить машины, дети выходят и начинаются проблемы".

Мэр Харькова предложил отправить в город полицейских из других областей Украины, поскольку харьковские патрульные знают номера авто нарушителей ПДД и не останавливают их.

Терехов считает необходимым разместить патрульных на проспекте Науки, где водитель внедорожника Toyota Land Cruiser сбил подростков на пешеходном переходе, а также на площади Свободы в центре города.

"Гоняют на сумасшедшей скорости, без глушителя. Люди жалуются, они спать не могут", – добавил он.

ДТП в Харькове

В последнее время в Харькове произошли несколько резонансных дорожных аварий. 26 октября водитель автомобиля Infiniti проехал на красный сигнал светофора. ДТП произошло на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина. 16-летний подросток Николай Харьковский на скорости более 100 км/ч врезался в Chevrolet, водитель этого авто погиб.

11 ноября на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской автомобиль Land Cruiser сбил на пешеходном переходе 13-летних мальчика и девочку. Они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Детей госпитализировали с незначительными травмами.

17 ноября на улице Пушкинской в центре Харькове автомобиль Ford Focus сбил школьника на пешеходном переходе. Ребенок выжил, поднялся с дороги и перешел на тротуар.