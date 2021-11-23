"Дороги хорошие", – Терехов назвал причину большого количества ДТП в Харькове
Мэр Харькова предложил другим регионам "обменяться" полицейскими. По его словам, харьковские патрульные сознательно не останавливают нарушителей ПДД.
Хорошее качество дорог – одна из причин большого количества ДТП в Харькове. Об этом сказал мэр города Игорь Терехов на выездном заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
"Вот вы задаетесь вопросом, почему так много ДТП. Если честно, хоть это не популярно, но скажу вам: да потому что дороги в Харькове хорошие", – объяснил глава города.
По словам градоначальника, как только внутри городского квартала появляется хорошая дорога, люди просят власти положить на ней "лежачих полицейских", потому что "начинают ездить машины, дети выходят и начинаются проблемы".
Мэр Харькова предложил отправить в город полицейских из других областей Украины, поскольку харьковские патрульные знают номера авто нарушителей ПДД и не останавливают их.
Терехов считает необходимым разместить патрульных на проспекте Науки, где водитель внедорожника Toyota Land Cruiser сбил подростков на пешеходном переходе, а также на площади Свободы в центре города.
"Гоняют на сумасшедшей скорости, без глушителя. Люди жалуются, они спать не могут", – добавил он.
ДТП в Харькове
В последнее время в Харькове произошли несколько резонансных дорожных аварий. 26 октября водитель автомобиля Infiniti проехал на красный сигнал светофора. ДТП произошло на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина. 16-летний подросток Николай Харьковский на скорости более 100 км/ч врезался в Chevrolet, водитель этого авто погиб.
11 ноября на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской автомобиль Land Cruiser сбил на пешеходном переходе 13-летних мальчика и девочку. Они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Детей госпитализировали с незначительными травмами.
17 ноября на улице Пушкинской в центре Харькове автомобиль Ford Focus сбил школьника на пешеходном переходе. Ребенок выжил, поднялся с дороги и перешел на тротуар.