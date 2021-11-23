"Дороги хороші", – Терехов назвав причину великої кількості ДТП у Харкові

Мер Харкова запропонував іншим регіонам "обмінюватися" поліцейськими. За його словами, харківські патрульні свідомо не зупиняють порушників правил дорожнього руху.

Хороша якість доріг — одна із причин великої кількості ДТП у Харкові. Про це сказав мер міста Ігор Терехов на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

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"От ви ставите питання, чому так багато ДТП. Якщо чесно, хоч це не популярно, але скажу вам: та тому що дороги в Харкові хороші", — пояснив голова міста.

За словами градоначальника, щойно всередині міського кварталу з'являється хороша дорога, люди просять владу покласти на ній "лежачих поліцейських", бо "починають їздити машини, діти виходять і починаються проблеми".

Мер Харкова запропонував відправити до міста поліцейських з інших областей України, оскільки харківські патрульні знають номери авто порушників правил дорожнього руху та не зупиняють їх.

Терехов вважає за необхідне розмістити патрульних на проспекті Науки, де водій позашляховика Toyota Land Cruiser збив підлітків на пішохідному переході, а також на площі Свободи у центрі міста.

"Гоняють на божевільній швидкості, без глушника. Люди скаржаться, вони спати не можуть", — додав він.

ДТП у Харкові

Останнім часом у Харкові сталося кілька резонансних дорожніх аварій. 26 жовтня водій автомобіля Infiniti проїхав на червоний сигнал світлофора. ДТП сталася на перехресті вулиці Одеської та проспекту Гагаріна. 16-річний підліток Микола Харківський на швидкості понад 100 км/год урізався у Chevrolet, водій цього авто загинув.

11 листопада на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольській автомобіль Land Cruiser збив на пішохідному переході 13-річних хлопчика та дівчинку. Вони переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. Дітей госпіталізували з незначними травмами.

17 листопада на вулиці Пушкінській у центрі Харкові автомобіль Ford Focus збив школяра на пішохідному переході. Дитина вижила, піднялася з дороги і перейшла на тротуар.