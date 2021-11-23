Коронавирус у Януковича: адвокат экс-президента ответил на слухи в сети

Виталий Сердюк подчеркнул, что еще вчера бывший глава государства публиковал обращение к украинцам.

Виталий Сердюк, адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича, в комментарии Фокусу заявил, что не может подтвердить слухи касательно того, что бывший глава государства болеет COVID-19 в тяжелой форме.

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"Не могу подтвердить эту информацию", — сообщил Виталий Сердюк Фокусу.

Также адвокат Януковича подчеркнул, что "еще вчера Виктор Федорович публиковал обращение" к украинцам.

Отметим, слухи о болезни экс-президента начали распространять в соцсетях во вторник, 23 ноября. Сперва об этом писали в Facebook, а позже пост с соответсвующий информацией появился в Telegram-канале "Тайны депутата", на который подписаны более 122 тысяч пользователей.

"Янукович, говорят, болен ковидом где-то в России. Спутник [вакцина от коронавируса российского производства, — ред.] не помог, в тяжелом состоянии", — сказано в публикации.

Напомним, в опубликованном 22 ноября обращении Виктор Янукович назвал Украину "самой бедной и нестабильной страной" на континенте, из которой бегут миллионы людей. Также экс-президент отметил, что ни "майданная" власть ни пришедшая ей на смену в 2019 году не смогли достичь обещанного мира в стране. В ответ на это обращение в Twitter-аккаунте Украины появилось сообщение о том, что "13 лет тюрьмы сами себя не отсидят".

Ранее соратница Януковича и экс-нардеп Анна Герман заявила, что зимой 2014 года тогдашний президент Украины настолько сильно впечатлялся началом расстрелов на Майдане, что готов был совершить самоубийство.

17 ноября заместитель руководителя департамента по "делам Майдана" Офиса генпрокурора Украины Денис Иванов во время пресс-конференции сообщил, что Янукович во время расстрелов участников Революции достоинства 11 раз созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным.