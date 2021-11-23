Коронавірус у Януковича: адвокат експрезидента відповів на чутки в мережі

Віталій Сердюк наголосив, що ще вчора колишній глава держави публікував звернення до українців.

Віталій Сердюк, адвокат експрезидента України Віктора Януковича, у коментарі Фокусу заявив, що не може підтвердити чутки щодо того, що колишній глава держави хворіє на COVID-19 у важкій формі.

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"Не можу підтвердити цю інформацію", — повідомив Віталій Сердюк Фокусу.

Також адвокат Януковича наголосив, що "ще вчора Віктор Федорович публікував звернення" до українців.

Зазначимо, чутки про хворобу експрезидента почали розповсюджувати в соцмережах у вівторок, 23 листопада. Спершу про це писали у Facebook, а пізніше пост з відповідною інформацією з'явився в Telegram-каналі "Таємниці депутата", на який підписано понад 122 тисячі користувачів.

"Янукович, кажуть, хворий на ковід десь у Росії. Супутник [вакцина від коронавірусу російського виробництва, — ред.] не допоміг, у тяжкому стані", — сказано в публікації.

Нагадаємо, в опублікованому 22 листопада зверненні Віктор Янукович назвав Україну "найбіднішою та нестабільною країною" на континенті, з якої тікають мільйони людей. Також експрезидент зазначив, що ні "майданна" влада, ні та, що прийшла їй на зміну у 2019 році, не змогли досягти обіцяного миру в країні. У відповідь на це звернення на Twitter-акаунті України з'явилося повідомлення про те, що "13 років в'язниці самі себе не відсидять".

Раніше соратниця Януковича та екснардепка Анна Герман заявила, що взимку 2014 тодішній президент України настільки сильно переймався початком розстрілів на Майдані, що готовий був скоїти самогубство.

17 листопада заступник керівника департаменту у "справах Майдану" Офісу генпрокурора України Денис Іванов під час пресконференції повідомив, що Янукович під час розстрілів учасників Революції гідності 11 разів телефонував до президента РФ Володимира Путіна.