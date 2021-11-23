"В украинской власти есть российская агентура", — расследователь Bellingcat Грозев

Журналист сообщил, что у государства-агрессора есть все необходимые ресурсы, чтобы внедрить шпиона в самый высший эшелон руководства страны.

Главный расследователь журналистского проекта Bellingcat Христо Грозев обладает данными о присутствии агентов России в разных эшелонах власти Украины. Об этом он во вторник, 23 ноября, заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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"(Российская) агентура есть в средних и низких (эшелонах власти) точно. Мы в наших расследованиях видим, как ФСБ и ГРУ готовят, покупают, привлекают (украинских) офицеров, включая генералов. Некоторые из них уже арестованы, другие — еще нет", — сказал журналист.

По словам Грозева, у РФ есть амбиции и деньги для того, чтобы внедрить своих агентов на более высоком уровне руководства украинского государства. Однако соответствующими доказательствами Bellingcat пока не обладает.

"То, на что сегодня нет доказательств… Через год может быть будут", — добавил расследователь.

[ + – ] Грозев об агентах РФ в украинской власти

Журналист напомнил о том, как 14 апреля 2020 года Служба безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и подготовке террористических актов. Ему инкриминировали подготовку убийства участника АТО чеченского происхождения Адама Осмаева по заказу российских спецслужб.

"Вот мы после его ареста нашли во взломанной почте ФСБ план 2014 года как его вербовать и что он сам предложил себя (в качестве агента). Если есть "кроты" на высоком уровне, то информация о них рано или поздно выйдет на свет", — отметил расследователь.

Гордон после этого сказал Грозеву, что украинский журналист Юрий Бутусов прямо обвинял руководителя Офиса президента Андрея Ермака и главу Комитета по вопросам разведки при президенте Украины Руслана Демченко в работе на Российскую Федерацию.

В ответ на просьбу прокомментировать эту информацию расследователь назвал Бутусова "смелым человеком", однако добавил, что доказательств, являются ли Ермак и Демченко агентами РФ, у него нет.

"(Бутусов) ставит очень высокие ставки. Надеюсь он может их доказать и поддержать. Я работаю только на основе данных. Не имея данных, я бы не назвал никого шпионом. Мы (Bellingcat) по-другому работаем. Мы только говорим то, что можем доказать на 300 процентов. Иногда это кажется несмелым и скучным", — сказал Грозев.

Напомним, 17 ноября вышло расследование Bellingcat об операции по задержанию "вагнеровцев". Экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба заявил авторам материала, что отложить спецоперацию попросил Ермак. Ранее в Офисе президента отрицали свою связь с провалом при задержании боевиков.

21 ноября, после марша в честь годовщины Евромайдана, протестующие потребовали увольнения главы ОП до 1 декабря. В случае, если этого не произойдет, они намерены протестовать за отставку президента Владимира Зеленского.