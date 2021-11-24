Труханов внес залог в 30 млн гривен. СМИ пишут, что ему помог Новинский

Прокуроры просили для мэра Одессы Геннадия Труханова залог в 120 млн гривен. Некоторые СМИ утверждают, что нужную сумму Труханову помог собрать народный депутат Вадим Новинский.

Мэр Одессы Геннадий Труханов внес залог, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) решил его отпустить. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС в комментарии "Суспiльному".

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Судьи апелляционной палаты ВАКС 17 ноября назначили Труханову залог в 30 миллионов гривен. Эти деньги он должен был перечислить в течение 5 рабочих дней. Адвокаты уверяли, что денег на залог у главы Одессы нет.

"Да, вчера был внесен залог в размере 30 млн гривен", — подтвердили в суде агентству "РБК-Украина".

Прокуратура просила арестовать Труханова на два месяца с правом внесения залога в 120 млн грн.

Собеседники "Украинской правды" добавили, что за Труханова внес залог народный депутат Вадим Новинский. О помощи Новинского говорили источники "Думской" в одесском муниципалитете.

[ + – ] Вадим Новинский

"Тут нужен тонкий расчет. 30 млн это сейчас, но уже завтра-послезавтра Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет требовать отправить Труханова в СИЗО с залогом в качестве альтернативы. В принципе можно дождаться ареста, а потом Новинский внесет деньги, и Труханов получит дополнительный ореол мученика, что политически полезно, – пояснял ситуацию один из чиновников.

САП, по словам источника, могло потребовать от Труханова залог в несколько раз больше.

"Не факт, что у Вадима Владиславовича сходу найдется такая сумма", – говорил он.

Фокус обратился за комментарием к Новинскому с просьбой разъяснить ситуацию. На момент публикации новости ни он, ни его пресс-служба информации не предоставили. Труханов на связь также не вышел.

В чем обвиняли Труханова?

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в начале октября этого года подписала подозрение Геннадию Труханову и нескольким одесским чиновникам. Их подозревают в действиях, направленных на захват земельных участков. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова говорила, что чиновники нанесли ущерб государству на сумму более 533 млн гривен.

По данным издания "Слово и дело", подозрения от НАБУ и САП также получили бывший прокурор Одесской области Олег Жученко, бизнесмен Владимир Галантерник и другие. Всего по делу проходили 17 лиц.

Фокус также писал о том, что Труханов был подозреваемым в деле завода Краян. Следствие утверждало, что Труханов с июля по декабрь 2016 года вместе с должностными лицами одесского горсовета и некоторыми бизнесменами присвоили 185 млн грн из бюджета Одессы. Как говорили правоохранители, обвиняемые купили здания обанкротившегося завода Краян по завышенной стоимости. Деньги хотели легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель которого, по данным следствия, проживал на оккупированной территории Луганской области.

Малиновский райсуд Одессы в июле 2019 года оправдал Труханова и других чиновников горсовета по делу о махинациях со зданиями завода Краян. После объявления приговора активисты во главе с бывшим главой Одесской облгосадминистрации Михаилом Саакашвили штурмовали зал суда, произошла драка.

Труханова также подозревали в незаконном обогащении, но после решения Конституционного суда Украины НАБУ закрыло уголовное производство.