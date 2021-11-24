Труханов зробив заставу в 30 млн гривень. ЗМІ пишуть, що йому допоміг Новинський

Прокурори просили для мера Одеси Геннадія Труханова заставу 120 млн гривень. Деякі ЗМІ стверджують, що суму Труханову допоміг зібрати народний депутат Вадим Новинський.

Мер Одеси Геннадій Труханов зробив заставу, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) вирішив його відпустити. Про це повідомила пресслужба ВАКС у коментарі "Суспiльному".

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Судді апеляційної палати ВАКС 17 листопада призначили Труханову заставу 30 мільйонів гривень. Ці гроші він мав перерахувати протягом 5 робочих днів. Адвокати запевняли, що грошей на заставу голова Одеси не має.

"Так, учора було внесено заставу в розмірі 30 млн гривень", — підтвердили в суді агентству "РБК-Україна".

Прокуратура просила заарештувати Труханова на два місяці з правом внесення застави в 120 млн грн.

Співрозмовники "Української правди" додали, що за Труханова вніс заставу народний депутат Вадим Новинський. Про допомогу Новинського говорили джерела "Думської" в одеському муніципалітеті.

[ + – ] Вадим Новинський

"Тут потрібен тонкий розрахунок. 30 млн це зараз, але вже завтра-післязавтра Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вимагатиме відправити Труханова до СІЗО із заставою як альтернативу. У принципі можна дочекатися арешту, а потім Новинський внесе гроші, і Труханов отримає додатковий ореол мученика, що політично корисно", – пояснював ситуацію один із чиновників.

САП, за словами джерела, могла вимагати від Труханова заставу в кілька разів більшу.

"Не факт, що у Вадима Владиславовича відразу знайдеться така сума", — говорив він.

Фокус звернувся по коментар до Новинського з проханням роз'яснити ситуацію. На момент публікації новини ні він, ні його пресслужба не надали інформації. Труханов на зв'язок також не вийшов.

У чому звинувачували Труханова?

Генпрокурорка України Ірина Венедіктова на початку жовтня цього року підписала підозру Геннадію Труханову та кільком одеським чиновникам. Їх підозрюють у діях, спрямованих на захоплення земельних ділянок. Генпрокурорка України Ірина Венедіктова говорила, що чиновники завдали шкоди державі на суму понад 533 млн гривень.

За даними видання "Слово і діло", підозри НАБУ та САП також отримали колишній прокурор Одеської області Олег Жученко, бізнесмен Володимир Галантерник та інші. Усього в справі проходили 17 осіб.

Фокус також писав про те, що Труханов був підозрюваним у справі заводу "Краян". Слідство стверджувало, що Труханов із липня по грудень 2016 року разом із посадовцями одеської міськради та деякими бізнесменами привласнили 185 млн грн із бюджету Одеси. Як казали правоохоронці, обвинувачені купили будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завищеною вартістю. Гроші хотіли легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник якого за даними слідства проживав на окупованій території Луганської області.

Малинівський райсуд Одеси в липні 2019 року виправдав Труханова й інших чиновників міськради в справі про махінації з будинками заводу "Краян". Після оголошення вироку активісти на чолі з колишнім головою Одеської облдержадміністрації Міхеілом Саакашвілі штурмували залу суду, сталася бійка.

Труханова також підозрювали в незаконному збагаченні, але після рішення Конституційного суду України НАБУ закрило кримінальне провадження.