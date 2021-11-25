Кабмин распорядился запустить Бюро экономической безопасности

Центральный аппарат нового Бюро экономической безопасности сформировали пока на треть. В ближайшее время хотят объявить дополнительный конкурс на вакантные места.

Кабинет Министров Украины дал старт работе Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом говорится в распоряжении правительства №1493 от 24 ноября.

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Этим документом Кабмин согласился с предложением БЭБ о начале его деятельности и возможности выполнения задач по противодействию правонарушений функционирования экономики Украины.

Центральный аппарат БЭБ к 25 ноября сформировали более чем на 30%, пояснили в Кабмине.

"Со стартом работы Бюро продолжится кадровое доукомплектование центрального аппарата и развитие его территориальных управлений. Вакансии в центральном аппарате и территориальных управлениях БЭБ, условия конкурсного отбора будут опубликованы на сайте бюро в ближайшее время", – добавили в правительстве.

Бюро еще не выделили специальных рабочих помещений и зданий. Это может затянуть передачу уголовных производств в БЭБ от правоохранительных ведомств, которые потеряют функции расследования экономических преступлений.

"РБК-Украина" публиковало фото работников бюро, которые стояли под открытым небом из-за отсутствия помещений.

[ + – ] Сотрудники БЭБ работают на свежем воздухе Фото: Rbc.ua

В совместном меморандуме Украины и Международного валютного фонда сказано, что Бюро экономической безопасности начнет работу к концу декабря этого года.

Фокус ранее сообщал, что Бюро экономической безопасности должно объединить функции налоговой милиции и экономических подразделений Нацполиции и СБУ. Верховная Рада приняла законопроект о создании БЭБ в январе 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его в марте.

БЭБ станет аналитическим, а не силовым ведомством. Его работу будет координировать Министерство финансов. Штат БЭБ по закону не может превышать 4 тыс. сотрудников. Зарплата для чиновников со спецзванием установили на уровне 43 780 грн.

Кабмин сделал главой бюро бывшего руководителя Госфискальной службы Вадима Мельника.