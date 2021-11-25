Кабмін розпорядився запустити Бюро економічної безпеки

Центральний апарат нового Бюро економічної безпеки сформували поки що на третину. Найближчим часом хочуть оголосити додатковий конкурс на вакантні місця.

Кабінет Міністрів України розпочав роботу Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це йдеться в розпорядженні уряду №1493 від 24 листопада.

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Цим документом Кабмін погодився з пропозицією БЕБ щодо початку його діяльності та можливості виконання завдань щодо протидії правопорушень функціонування економіки України.

Центральний апарат БЕБ до 25 листопада сформували більш як на 30%, пояснили в Кабміні.

"Зі стартом роботи Бюро продовжиться кадрове доукомплектування центрального апарату та розвиток його територіальних управлінь. Вакансії в центральному апараті та територіальних управліннях БЕБ, умови конкурсного відбору будуть опубліковані на сайті бюро найближчим часом", – додали в уряді.

Бюро ще не виділили спеціальних робочих приміщень і будівель. Це може спричинити передачу кримінальних проваджень до БЕБ від правоохоронних відомств, які втратять функції розслідування економічних злочинів.

"РБК-Україна" публікувало фото працівників бюро, які стояли просто неба через відсутність приміщень.

[ + – ] Співробітники БЕБ працюють на свіжому повітрі Фото: Rbc.ua

У спільному меморандумі України та Міжнародного валютного фонду сказано, що Бюро економічної безпеки розпочне роботу до кінця грудня цього року.

Фокус раніше повідомляв, що Бюро економічної безпеки має об'єднати функції податкової міліції й економічних підрозділів Нацполіції та СБУ. Верховна Рада ухвалила законопроект про створення БЕБ у січні 2021 року. Президент України Володимир Зеленський підписав його в березні.

БЕБ стане аналітичним, а не силовим відомством. Його роботу координуватиме Міністерство фінансів. Штат БЕБ, згідно з законом, не може перевищувати 4 тис. співробітників. Зарплату для чиновників зі спецзванням встановили на рівні 43 780 грн.

Кабмін зробив головою бюро колишнього керівника Держфіскальної служби Вадима Мельника.