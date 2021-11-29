"Цыг*н не вызывал". Нардеп от ЕС Геращенко обвинила Зеленского в ксенофобии (видео)

Главе государства напомнили, что ромы – такие же граждане Украины, как и украинцы, евреи и русские.

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко обвинила президента Украины Владимира Зеленского в ксенофобии после высказывания о том, что он "не вызывал цыг*н" на празднование 50-летия главы Офиса президента Андрея Ермака. С соответствующим заявлением парламентарий выступила на согласительном совещании Верховной Рады 29 ноября.

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Политик попросила украинского омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову срочно дать публичную оценку акту ксенофобии главы государства.

"(Зеленский) посмел заявить во время пресс-конференции, что он не приглашал цыган, медведей и журналиста ("Украинской правды" Михаила) Ткача. Я хочу напомнить, что ромы составляют 1% населения Украины", — заявила нардеп.

Ромы, как и украинцы, евреи и русские – это полноценные граждане Украины. А президент не имеет права на ксенофобию, добавила Геращенко.

Напомним, что во время пресс-марафона 26 ноября Ткач спросил Зеленского о расследовании празднования юбилея Ермака на госдаче "Синегора" в Карпатах.

Зеленский ответил, что Ткач не дает ему времени на личную жизнь.

"Если вы меня спросите, был ли я в "Синегоре" — да. Отмечал ли я день рождения Ермака с цыг*нами? Ермак со мной был (в "Синегоре"). Я цыг*н не вызывал, медведей не вызывал, но, извините, и вас тоже", — говорил глава государства.

В расследовании о дне рождения Ермака говорилось, что приглашенных гостей доставляли на вертолетах ГСЧС. Позже глава МВД Денис Монастырский заявил, что должностные лица могут использовать госавиацию по установленным протоколам.

В день выхода расследования Офис президента Украины сообщал, что Ермак праздновал день рождения не на даче в Карпатах, а в Киеве с родителями.