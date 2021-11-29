"Цыг*н не вызывал". Нардеп от ЕС Геращенко обвинила Зеленского в ксенофобии (видео)
Главе государства напомнили, что ромы – такие же граждане Украины, как и украинцы, евреи и русские.
Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко обвинила президента Украины Владимира Зеленского в ксенофобии после высказывания о том, что он "не вызывал цыг*н" на празднование 50-летия главы Офиса президента Андрея Ермака. С соответствующим заявлением парламентарий выступила на согласительном совещании Верховной Рады 29 ноября.
Политик попросила украинского омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову срочно дать публичную оценку акту ксенофобии главы государства.
"(Зеленский) посмел заявить во время пресс-конференции, что он не приглашал цыган, медведей и журналиста ("Украинской правды" Михаила) Ткача. Я хочу напомнить, что ромы составляют 1% населения Украины", — заявила нардеп.
Ромы, как и украинцы, евреи и русские – это полноценные граждане Украины. А президент не имеет права на ксенофобию, добавила Геращенко.
Напомним, что во время пресс-марафона 26 ноября Ткач спросил Зеленского о расследовании празднования юбилея Ермака на госдаче "Синегора" в Карпатах.
Зеленский ответил, что Ткач не дает ему времени на личную жизнь.
"Если вы меня спросите, был ли я в "Синегоре" — да. Отмечал ли я день рождения Ермака с цыг*нами? Ермак со мной был (в "Синегоре"). Я цыг*н не вызывал, медведей не вызывал, но, извините, и вас тоже", — говорил глава государства.
В расследовании о дне рождения Ермака говорилось, что приглашенных гостей доставляли на вертолетах ГСЧС. Позже глава МВД Денис Монастырский заявил, что должностные лица могут использовать госавиацию по установленным протоколам.
В день выхода расследования Офис президента Украины сообщал, что Ермак праздновал день рождения не на даче в Карпатах, а в Киеве с родителями.