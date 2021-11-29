"Циг*н не викликав". Нардеп від ЄС Геращенко звинуватила Зеленського у ксенофобії (відео)

Главі держави нагадали, що роми – такі ж громадяни України, як і українці, євреї та росіяни.

Нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко звинуватила президента України Володимира Зеленського у ксенофобії після висловлювання про те, що він "не викликав циг*н" на святкування 50-річчя голови Офісу президента Андрія Єрмака. З відповідною заявою парламентар виступила на погоджувальній нараді Верховної Ради 29 листопада.

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Політикиня попросила українського омбудсмена з прав людини Людмилу Денісову терміново надати публічну оцінку акту ксенофобії глави держави.

"(Зеленський) посмів заявити під час пресконференції, що він не запрошував циган, ведмедів та журналіста ("Української правди" Михайла) Ткача. Я хочу нагадати, що роми становлять 1% населення України", — заявила депутатка.

Роми, як і українці, євреї та росіяни – це повноцінні громадяни України. А президент немає права на ксенофобію, додала Геращенко.

Нагадаємо, що під час пресмарафону 26 листопада Ткач спитав Зеленського про розслідування святкування ювілею Єрмака на держдачі "Синьогора" у Карпатах.

Зеленський відповів, що Ткач не дає йому часу на особисте життя.

"Якщо ви мене запитаєте, чи був я в "Синьогорі" — так. Чи відзначав я день народження Єрмака з циг*нами? Єрмак зі мною був (у "Синьогорі"). Я циган не викликав, ведмедів не викликав, але, вибачайте, і вас теж", — говорив глава держави.

У розслідуванні дня народження Єрмака говорилося, що запрошених гостей доставляли на вертольотах ДСНС. Пізніше голова МВС Денис Монастирський заявив, що посадовці можуть використовувати державіацію за встановленими протоколами.

У день виходу розслідування Офіс президента України повідомляв, що Єрмак святкував день народження не на дачі у Карпатах, а в Києві з батьками.