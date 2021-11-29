"История осталась в СМИ": Арахамия сказал, что Ткаченко останется в кресле министра (видео)

В ходе общения с журналистами глава фракции "слуг" заверил, что глава Минкульта "нашел точки взаимопонимания" с премьером Денисом Шмыгалем.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко передумал уходить в отставку. Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге, который транслировался на странице политсилы в Facebook.

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"Благодаря господину Ткаченко, господину премьеру (Денису Шмыгалю) они пообщались, нашли точки взаимопонимания и эта история осталась только в медиапространстве", — пояснил глава монобольшинства.

Арахамия не видел заявление Ткаченко об отставке, но назвал такой поступок "эмоциональным шагом".

Напомним, что Ткаченко 11 ноября написал заявление об отставке. Министр был не согласен с тем, что у Минкульта отобрали контроль над Государственным агентством по вопросам кино. Ткаченко не понравилось, какое место отвели сфере культуры в проекте госбюджета на 2022 год.

Арахамия говорил о том, что нардепы не будут голосовать за отставку Ткаченко, чтобы министр стал "заложником сложившейся ситуации". Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики не получал заявление Ткаченко об увольнении. У "Слуг" не было кандидата на замену министра.