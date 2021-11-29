"Історія залишилася у ЗМІ": Арахамія сказав, що Ткаченко залишиться у кріслі міністра (відео)

Під час спілкування з журналістами голова фракції "слуг" запевнив, що голова Мінкульту "знайшов точки порозуміння" з прем'єром Денисом Шмигалем.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко передумав йти у відставку. Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу, який транслювався на сторінці політсили у Facebook.

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"Завдяки пану Ткаченку, пану прем'єру (Денису Шмигалю) вони поспілкувалися, знайшли точки порозуміння і ця історія залишилася лише в медіапросторі", — пояснив голова монобільшості.

Арахамія не бачив заяви Ткаченка про відставку, але назвав такий вчинок "емоційним кроком".

Нагадаємо, що Ткаченко 11 листопада написав заяву про відставку. Міністр був не згоден з тим, що Мінкульт відібрав контроль над Державним агентством з питань кіно. Ткаченку не сподобалося, яке місце відвели сфері культури у проєкті держбюджету на 2022 рік.

Арахамія говорив про те, що нардепи не голосуватимуть за відставку Ткаченка, щоб міністр став "заручником ситуації, що склалася". Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не отримував заяви Ткаченка про звільнення. "Слуги" не мали кандидата на заміну міністра.