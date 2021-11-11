Міністр культури Ткаченко подав у відставку

"Останньою краплею" стало рішення Кабінету міністрів забрати із підпорядкування Мінкульту Державне агентство з питань кіно.

Міністр культури та інформаційної політики (МКІП) України Олександр Ткаченко подав у відставку. Відповідну заяву урядовець оприлюднив у своєму Facebook у четвер, 11 листопада.

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За словами Ткаченка, Кабінет міністрів без погодження з Мінкультом забрав із підпорядкування міністерства Державне агентство з питань кіно (Держкіно) та взяв його під своє управління. Цей крок міністр називає "нелогічним" — "як забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів".

"Такі стиль та підходи до управління процесами мене дивують — не мій концепт і цінності", — заявив Ткаченко.

Міністр додав, що Кабмін неодноразово приймав подібні рішення — на початку 2021 року уряд ухвалив рішення створити Держслужбу та Держінспекцію з охорони культурної спадщини, а через кілька місяців міністерство культури отримало лист від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля "про відкликання нашого подання на створення цих інститутів". Також, за словами глави міністерства, уряд блокував наповнення Державного агентства з питань мистецтв (Держмистецтв) "операційним функціоналом".

Крім цього, Ткаченко розкритикував бюджет на культуру-2022 — "характер обговорення та фінальну суму" якого він назвав "неприйнятними".

"Сьогодні відправив свою заяву голові ВР Руслану Стефанчуку. (…) Наступному голові МКІП бажаю витримки та внутрішньої сили. І завжди готовий дати пораду", — додав міністр.

[ + – ] Заява Ткаченка про звільнення

Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада призначила Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики у Кабміні Дениса Шмигаля.

З серпня 2008 року Ткаченко обіймав посаду генерального директора групи 1+1 медіа, до якої входять телеканали "1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бігуді", "Уніан-ТВ", "1+1 International" та Ukraine Today, сейлз-хаус Плюси та компанія з виробництва телеконтенту 1+1 продакшн. На парламентських виборах 2019 року обраний народним депутатом від партії Слуга народу, №9 у списку.

Раніше цього місяця у відставку подали п'ять міністрів — Олексія Резнікова (Мінреінтеграції), Андрія Тарана (Міноборони), Олексія Любченка (Мінекономіки), Олега Уруського (Мінстратегпром) та Романа Абрамовського (Мінекології).