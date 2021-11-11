Министр культуры Ткаченко подал в отставку

"Последней каплей" стало решение Кабинета министров забрать из подчинения Минкульта Государственное агентство по вопросам кино.

Министр культуры и информационной политики (МКИП) Украины Александр Ткаченко подал в отставку. Соответствующее заявление чиновник обнародовал в своем Facebook в четверг, 11 ноября.

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По словам Ткаченко, Кабинет министров без согласования с Минкультом забрал из подчинения министерства Государственное агентство по вопросам кино (Госкино) и взял его под свое управление. Этот шаг министр называет "нелогичным" — "как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров".

"Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности", — заявил Ткаченко.

Министр добавил, что Кабмин не раз принимал подобные решения — в начале 2021 года правительство приняло решение создать Госслужбу и Госинспекцию по охране культурного наследия, а спустя несколько месяцев министерство культуры получило письмо от премьер-министра Дениса Шмыгаля "об отзыве нашего представления на создание этих институтов". Также, по словам главы министерства, правительство блокировало наполнение Государственного агентства по вопросам искусств (Госискусств) "операционным функционалом".

Помимо этого Ткаченко раскритиковал бюджет на культуру-2022 — "характер обсуждения и финальную сумма" которого он назвал "неприемлемыми".

"Сегодня отправил свое заявление председателю ВР Руслану Стефанчуку. (…) Следующему главе МКИП желаю выдержки и внутренней силы. И всегда буду готов дать совет", — добавил министр.

[ + – ] Заявление Ткаченко об увольнении

Напомним, 4 июня Верховная Рада назначила Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики в Кабмине Дениса Шмыгаля.

С августа 2008 года Ткаченко занимал должность генерального директора группы 1+1 медиа, в которую входят телеканалы "1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бигуди", "Униан-ТВ", "1+1 International" и Ukraine Today, сейлз-хаус Плюсы и компания по производству телеконтента 1+1 продакшн. На парламентских выборах 2019 избран народным депутатом от партии Слуга народа, №9 в списке.

Ранее в этом месяце в отставку подали пять министров — Алексея Резникова (Минреинтеграции), Андрея Тарана (Минобороны), Алексея Любченко (Минэкономики), Олега Уруского (Минстратегпром) и Романа Абрамовского (Минэкологии).