"Міністр психанув і написав". Арахамія заявив, що "Слуги народу" не підтримають відставку Ткаченка

Міністр культури України Олександр Ткаченко стане заручником ситуації, якщо за його відставку не дадуть голоси.

У парламентській фракції "Слуга народу" не голосуватимуть за відставку голови Мінкульту Олександра Ткаченка. Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову фракції Давида Арахамію.

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Про бажання Ткаченка залишити посаду голови міністерства члени фракції дізналися зі ЗМІ, пояснив депутат.

"Це неправильно, коли фракція призначає міністра, а потім із новин дізнається, що він якось там психанув і щось там написав. Я не думаю, що за умов такого підходу він має шанси бути звільненим", — зазначив нардеп.

Депутати не проголосують за відставку Ткаченка і так він стане заручником ситуації, що склалася, додав глава фракції.

На думку Арахамії, спочатку міністр мав обговорити звільнення з членами фракції "Слуга народу" і пояснити пункти, з якими він не згоден.

"Якщо він так чомусь не зробив, то отримає наслідки. Ми не обговорювали це питання на фракції, тому що до нас не надходило жодного запиту від нього", — сказав нардеп.

Ще один депутат із фракції монобільшості Тарас Тарасенко говорив, що нардепи хочуть просити Ткаченка не відмовлятися від посади міністра, адже до його роботи претензій не було. Таке рішення стало для "Слуг народу" несподіваним, додав Тарасенко.

Заміну нинішньому міністру культури "Слуги народу" ще не знайшли.

Чому Ткаченко йде?

Олександр Ткаченко 11 листопада опублікував у Facebook заяву про відставку. Чиновник надіслав документ спікеру Ради Руслану Стефанчуку. Своє рішення міністр пояснив тим, що Кабмін вивів із підпорядкування Мінкульту Державне агентство з питань кіно. Ткаченко також критикував суму, яку заклали у проєкті держбюджету-2022 на сферу культури.

У разі, якщо Рада все ж таки схвалить відставку Ткаченка, він стане шостим міністром, який звільнився в листопаді. До цього міністерських крісел позбулися Андрій Таран (міністр оборони), Олексій Любченко (глава Мінекономіки), Олег Уруський (Мінстратегпром) та Роман Абрамовський (Мінекології). Колишнього голову Мінреінтеграції Олексія Резнікова призначили замість Тарана. Місце Резнікова посіла Ірина Верещук, яка на той момент була нардепкою від "Слуги народу".

Ткаченко став міністром культури й інформаційної політики України 4 червня минулого року.