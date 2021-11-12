"Слуги народу" проситимуть Ткаченка залишитися на посаді міністра культури

Для нардепів стало несподіванкою рішення голови Мінкульту, фракція поки що не має кандидатури на цю посаду.

У фракції "Слуги народу" не було претензій до роботи міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, тому народні депутати мають намір просити його не йти з посади. Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив нардеп із пропрезидентської фракції Тарас Тарасенко.

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За його словами, для "слуг народу" стало несподіванкою рішення Ткаченка про відставку.

"Зараз у фракції ведуться переговори, і навіть у партійному чаті обговорюємо, щоб ми могли коментувати під його постом (про відставку у Facebook), і, в принципі, просити його залишитися головою міністерства. Тому що він справді ефективний менеджер", — сказав нардеп.

[ + – ] Тарасенко про відставку Ткаченка з посади міністра культури

При цьому Тарасенко додав, що фракція претензій до роботи Ткаченка не мала. Крім цього, політик відреагував на причину звільнення, яку вказав міністр, а саме виведення Кабміном Державного агентства з питань кіно з управління Мінкульту.

"Кіно — це частина культури. Тому не можна розділяти кіно та Міністерство культури. Чи потрібно йти на поступки міністру в такому ракурсі, чи не потрібно? Ми це обговорюватимемо на фракції", — сказав Тарасенко.

Також нардеп додав, що кандидатів на пост міністра культури у "слуг народу" поки що немає.

Нагадаємо, у четвер, 11 листопада, Олександр Ткаченко у своєму Facebook повідомив, що вже направив заяву на ім'я спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука щодо звільнення з посади міністра культури. За словами голови Мінкульту, раніше Кабінет міністрів вивів з-під управління відомства Держкіно, поки сам Ткаченко перебував за кордоном. Це, як стверджує міністр, стало "останньою краплею".

Якщо Верховна Рада прийме відставку Ткаченка, він стане вже шостим міністром Кабміну, який залишив посаду в листопаді. Раніше парламент звільнив Олексія Резнікова (Мінреінтеграції), Андрія Тарана (Міноборони), Олексія Любченка (Мінекономіки), Олега Уруського (Мінстратегпром) та Романа Абрамовського (Мінекології).