"Слуги народа" будут просить Ткаченко остаться на посту министра культуры

Для нардепов стало неожиданностью решение главы Минкульта, у фракции пока нет кандидатуры на эту должность.

У фракции "Слуги народа" не было претензий к работе министра культуры и информационной политики Александру Ткаченко, поэтому народные депутаты намерены просить его не уходить с должности. Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил нардеп из пропрезидентской фракции Тарас Тарасенко.

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По его словам, для "слуг народа" стало неожиданностью решение Ткаченко об отставке.

"Сейчас во фракции ведутся переговоры, и даже в партийном чате обсуждаем, чтобы мы могли комментировать под его постом (об отставке в Facebook), и, в принципе, просить его остаться главой министерства. Потому что он действительно эффективный менеджер", — сказал нардеп.

[ + – ] Тарасенко об отставке Ткаченко с поста министра культуры

При этом Тарасенко добавил, что у фракции претензий к работе Ткаченко не было. Помимо этого политик отреагировал на причину увольнения, которую указал министр, а именно вывод Кабмином Государственного агентства по вопросам кино из управления Минкульта.

"Кино — это часть культуры. Поэтому нельзя разделять кино и Министерство культуры. Нужно ли идти на уступки министру в таком ракурсе, или не нужно? Мы будем это обсуждать на фракции", — сказал Тарасенко.

Также нардеп добавил, что кандидатов на пост министра культуры у "слуг народа" пока нет.

Напомним, в четверг, 11 ноября, Александр Ткаченко в своем Facebook сообщил, что уже направил заявление на имя спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука касательно увольнения с поста министра культуры. По словам главы Минкульта, ранее Кабинет министров вывел из под управления ведомства Госкино, пока сам Ткаченко находился за границей. Это, как утверждает министр, стало "последней каплей".

Если Верховная Рада примет отставку Ткаченко, он станет уже шестым министром Кабмина, покинувшим пост в ноябре. Ранее парламент уволил Алексея Резникова (Минреинтеграции), Андрея Тарана (Минобороны), Алексея Любченко (Минэкономики), Олега Уруского (Минстратегпром) и Романа Абрамовского (Минэкологии).