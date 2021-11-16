"Психанул и написал": Арахамия рассказал, поддержит ли "Слуга народа" отставку Ткаченко

Нардеп назвал неправильным, когда фракция назначает министра, "а потом из новостей узнает" о написанном заявлении. В таком случае у министра есть риск "стать заложником ситуации".

В парламентской фракции "Слуга народа" не будут голосовать за отставку главы Минкульта Александра Ткаченко. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу фракции Давида Арахамию.

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О желании Ткаченко покинуть пост главы министерства члены фракции узнали из СМИ, объяснил депутат.

"Это неправильно, когда фракция назначает министра, а потом из новостей узнает, что он как-то там психанул и что-то там написал. Я не думаю, что при таком подходе у него есть шансы быть уволенным", — отметил нардеп.

Депутаты не проголосуют за отставку Ткаченко и таким образом он станет заложником сложившейся ситуации, добавил глава фракции.

По мнению Арахамии, сперва министр должен был обсудить уход с членами фракции "Слуга народа" и пояснить пункты, с которыми он не согласен.

"Если он так почему-то не сделал, то получит последствия. Мы не обсуждали этого вопроса на фракции, потому что к нам не поступало никакого запроса от него", – заключил нардеп.

Еще один депутат из фракции монобольшинства Тарас Тарасенко говорил, что нардепы хотят просить Ткаченко не отказываться от поста министра, ведь к его работе претензий не было. Такое решение стало для "Слуг народа" неожиданным, добавил Тарасенко.

Замену нынешнему министру культуры "Слуги народа" еще не нашли.

Почему Ткаченко уходит?

Александр Ткаченко 11 ноября опубликовал в Facebook заявление об отставке. Чиновник отправил документ спикеру Рады Руслану Стефанчуку. Свое решение министр пояснил тем, что Кабмин вывел из подчинения Минкульта Государственное агентство по вопросам кино. Ткаченко также критиковал сумму, которую заложили в проекте госбюджета-2022 на сферу культуры.

В случае, если Рада все же одобрит отставку Ткаченко, он станет шестым министром, который уволился в ноябре. До этого министерских кресел лишились Андрей Таран (министр обороны), Алексей Любченко (глава Минэкономики), Олег Уруский (Минстратегпром) и Роман Абрамовский (Минэкологии). Бывшего главу Минреинтеграции Алексея Резникова назначили вместо Тарана. Место Резникова заняла Ирина Верещук, которая на тот момент была нардепом от "Слуги народа".

Ткаченко стал министром культуры и информационной политики Украины 4 июня прошлого года.