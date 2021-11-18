Комітет Ради не отримав заяву голови Мінкульту Ткаченка про звільнення

Міністр культури майже тиждень тому повідомив, що відповідний документ був надісланий на ім'я голови парламенту Руслана Стефанчука.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не отримував заяви міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка про звільнення. Про це йдеться у відповіді апарату парламенту на запит журналістів "Українських новин".

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Так, видання запросило в апарата копію заяви про відставку, реєстраційний номер і дату реєстрації цього документа. Однак у Раді журналістам повідомили, що станом на середу, 17 листопада, відповідної заяви не було отримано профільним комітетом парламенту.

[ + – ] Відповідь апарату ВР на запит журналістів

Чому Ткаченко подав у відставку?

Нагадаємо, Ткаченко став міністром культури й інформаційної політики України 4 червня минулого року. Пропрацювавши на своїй посаді майже півтора роки, 11 листопада він написав заяву про відставку. Як одну з причин свого рішення, міністр назвав висновок Державного агентства з питань кіно (Держкіно) з-під управління Мінкульту — відповідну постанову прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписав 10 листопада, а 17-го текст документа з'явився на сайті Кабінету міністрів. Крім цього, Ткаченко критикував суму, закладену в проєкті держбюджету-2022 на сферу культури.

Сам Шмигаль заявив, що відділення Держкіно від Мінкульту було здійснено для посилення цього органу.

Народний депутат із пропрезидентської фракції "Слуга народу" Тарас Тарасенко заявляв, що в нардепів не було претензій до роботи міністра культури, тому вони мають намір просити Ткаченка залишитися на своїй посаді. Також він повідомив, що "слуги" не мають кандидатури на заміну чиновника.

Зі свого боку, голова фракції Давид Арахамія розкритикував Ткаченка за те, що нардепи дізналися про бажання міністра подати у відставку зі ЗМІ. Політик додав, що депутати не голосуватимуть за відставку Ткаченка, і так той стане заручником ситуації.

Тим часом, чиновник продовжує виконувати свої обов'язки. Наприклад, учора він опублікував у своєму телеграм-каналі роз'яснення щодо того, як можна буде витратити 1 000 гривень, отриманих за проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу. Цю ініціативу, яку раніше анонсували президент України Володимир Зеленський, Ткаченко назвав "реальною допомогою бізнесу".